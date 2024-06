Anche Ischia chiede di ritirare dalla circolazione il francobollo per il fascista Italo Foschi

La vergogna del francobollo emesso per ricordare Italo Foschi, fascista tanto violento che fu perfino espulso dal PNF, sta occupando non solo i social ma anche molti spazi di rubriche e dibattiti televisivi. Da Ischia è stata sottoscritta spontaneamente da molti ischitani una lettera inviata al Ministro Tajani, perché in una posizione intermedia fra la Meloni e Salvini; successivamente, a nome dell’ANPI dell’isola sez. “Teresa Mattei”, una richiesta analoga per il ritiro del francobollo, è stata inviata al Presidente Mattarella. L’indignazione generale nasce dal fatto che dopo aver emesso il francobollo a 100 anni dall’assassinio di Giacomo Matteotti, ne è stato emesso due giorni dopo un altro per Foschi che definì eroe quel Dumini che trucidò il parlamentare socialista.

Va dato atto all’ex parlamentare Giovannardi, appassionato filatelico, la scoperta dell’inaudita iniziativa del governo. Alleghiamo qui di seguito le due lettere con relative firme che vi chiediamo di pubblicare.

Gentile Onorevole Tajani,

come ben sa, il governo di cui Lei fa parte, ha autorizzato la emissione di un francobollo per Italo Foschi, ben noto squadrista fascista, espulso perfino dal PNF perché eccessivamente violento tanto che ritenne “eroe” quel Dumini assassino di Giacomo Matteotti. L’iniziativa, che appare estremamente ignobile ed offensiva per chi ha dato la vita per la libertà e la democrazia e che stride con quella analoga e nobile, di emettere proprio in questi giorni in cui cade il centesimo anniversario della morte, un francobollo per Matteotti, ha già suscitato numerose reazioni sui social. Lei guida un Partito schierato a difesa delle libertà, anche se si trova nella difficile posizione di chi deve subire le scelte della destra di Meloni e quelle della Lega di Salvini. Però, ci permetta di esprimere il nostro profondo sconcerto per il Suo inspiegabile silenzio e nel contempo, di chiederLe, proprio nel rispetto degli ideali per i quali si batte, un Suo autorevole intervento affinchè il vergognoso francobollo per Foschi sia ritirato dalla circolazione. In attesa, fiduciosi, i sottoscritti, che nel giro di poche ore hanno condiviso questa nota mentre tanti altri, pur numerosi, per questione di tempo, non hanno ancora neanche l’occasione di leggerla, La ringraziano per quanto vorrà fare con opportuna sollecitudine.

Ischia, 13.06.2024

Prof. Gianni Vuoso Ischia giornalista (3388861333; giannivuoso@libero.it), Prof. Nicola Lamonica, Raffaele Marino, dr. Antimo Puca, Sebastiano Pacera, prof.sa Viviana Vuoso, prof.sa Susy Pacera, dr. Enzo Italiano, prof.sa Rosanna Marotta, dr. Aldo Sartori già senatore, Associazione Aiparc Ischia, Simona Di Costanzo, Renato Trani, prof.sa Nancy Molino, prof. Felice Contaldi, Alfonso Filisdeo, dr. Giuseppe Farace giornalista, Salvatore Ronga regista, Silvia Aloisi, prof.ssa Silvia Paduano, prof.sa Adele Conte, Pasqualina Fermo, Michele D’Ambra, Maurizio Calabrese istruttore yoga, dr. Justine Pacera, Nunzia Di Iorio educatrice cani, dr. Lello Postiglione, prof. Raffaele Brischetto, prof. Enzo Esposito docente Uni Salerno, dr. Niki Ambrosio giudice, Maurizio Ronsini scenografo, prof.sa Carmela Guglielmotti, dr.sa Odette Del Dotto, dr. Giovanni Ciardiello, dr. Pasquale Scannapieco, Restituta Timone, Rosaria Chiaiese, prof. Francesco Castagna, dr. Nancy Carcaterra, ANPI isola d’Ischia, avv. Luigi Telese, dirigente scolastica Patrizia Rossetti, Bonaventura Di Leva tour operator, Filippo Florio coltivatore diretto, Francesca Corbino operatrice alberghiera, Leonardo Iacono, prof. Fortunata Di Frenna, dr. Arturo De Luca psicologo, Fra Fedele Mattera monaco francescano, Raffaella Sirabella, Lucianna De Falco attrice, Adriana Sasso operatrice olistica, Ciro Pacera imprenditore, Edoardo Cocciardo scrittore e regista,

Giuseppe Mazzella giornalista già addetto stampa Provincia di Napoli, Franca Corbino, Franca Mazzella, prof. Mena Palumbo, Rosa Precisano, Tullia Di Castro, prof. Andrea Granito, dr.sa Mariella Regine, Anna Pagani, ing. Francesco Rispoli doc. Federico II, prof. Anna Di Meglio, dr. Raffaele Mirelli filosofo, prof. Agostino Mazzella, Stefano Santaniello, prof. Fausta Piccolo, dr. Michele Arturo, dr. Maria Rosaria Iacono, Gianni Quaranta, Francesco Esposito attore, Fortunata Di Frenna, Salvatore Di Meglio imprenditore, Mafalda Cammisa istruttrice yoga, avv. Bruno Molinaro, Salvatore Cuomo imprenditore, dr. Rosario Coppa, Maria Sirabella, Teresa Coppa artista, dr. Luigi Villani, ing. Alessandro Caronti, prof. Maria Rosaria Mazzella dirigente scolastica, dr. Rolando Attanasio artista, Sandro Florenzo albergatore, prof. Ciro Langella, dr Franco Borgogna giornalista, dr. Gina Menegazzi scrittrice, dr. Massimo Masci operatore turistico, prof. Rosanna Limatola, arch. Donato Calicchio, avv. Ciriaco Rossetti, dr. Francesco Mattera agronomo presidente Centro Studi Isola d’Ischia, dr. Edoardo Martinelli allievo di don Milani, Daniela Ferrandino operatrice olistica, Enrico Florenzo albergatore, Sergio Vellante segretario Italia Nostra, Clementina Petroni artista, dr. Giuseppe Mazara operatore economico, Pasquale Di Costanzo imprenditore, avv. Francesco Mazzella, Raffaella Sirabella istruttrice yoga, dr. Emma Ceccoli, Poli Scalfati, avv. Rosalba Alassini, dr. Giuseppe Caputo, geom. Luigi Di Vaia, dr. Massimo Ielasi, Gaia Giordan.

E questa la lettera a nome dell’ANPI al Presidente Mattarella:

Egregio Presidente Mattarella,

La informiamo che abbiamo inviato al Ministro on.le Tajani una lettera per chiedergli di ritirare dalla circolazione, il francobollo emesso in onore di Italo Foschi, un fascista così violento che lo stesso PNF lo espulse e che ebbe la spudoratezza di ritenere eroe Dumini, l’assassino di Giacomo Matteotti. Come Lei ben sa, per ricordare Matteotti è stato emesso un francobollo in occasione del 100 anniversario della sua morte. Il giorno dopo, con una decisione davvero incomprensibile, quanto inaccettabile, è stato emesso il francobollo per Foschi. L’ANPI dell’isola d’Ischia- Sezione “Teresa Mattei” e coloro che hanno sottoscritto la lettera inviata al Ministro Tajani, uniti alle proteste provenienti da vari organismi e da più parti d’Italia, presenti già sui social, si appellano alla Sua sensibilità, alla Sua coerenza perché venga cancellato questo vero e proprio obbrobrio, inaudito, inconcepibile, insopportabile.

Nel ringraziarLa per quanto vorrà fare, Le porgiamo i più distinti saluti.