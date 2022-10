Amministrazione? Assente! | #4WD

Quella che sembra essere la chiusura definitiva del “Valentino” ad Ischia dà la stura ad una serie di riflessioni che l’uomo della strada, quello solito a far funzionare il cervello costantemente e in tutta autonomia, può agevolmente porre in essere.

Come ho avuto modo di scrivere in un editoriale ad hoc, estemporaneamente pubblicato sul nostro Quotidiano lunedì scorso, mi sono chiesto quanto sarà facile, con i tempi che corrono, per una comunità che necessita durante l’intero corso dell’anno “per sé e per i suoi” anche di una discoteca sufficientemente capiente ed accogliente, fare i conti con la burocrazia, i costi alle stelle e, soprattutto, con un piano di delocalizzazione e sicurezza che riesca ad accontentare tutti. In altre parole, se da una parte una località come Ischia non può non avere una forma di ritrovo by night all’altezza del compito e la formula del disco bar, per quanto carina, non può essergli succedanea ma solo timidamente palliativa, dall’altra sarà indispensabile per chi volesse provarci considerare tutte le difficoltà connesse ad identificare la giusta location e superare il vincolo del “pieno centro” per essere più sicuro di riuscire nell’impresa.

In questa vicenda del “Valentino”, come del resto in occasione della chiusura del Bar Calise, la mia impressione è che il ruolo del grande assente sia stato interpretato alla perfezione proprio dall’amministrazione locale. Cioè, seppure i casi fossero completamente diversi tra loro, Enzo Ferrandino e compagni si sono abilmente tirati fuori in entrambe le storie. E come se non bastasse, nell’ultima delle due, sembra proprio che lo stop al Big Ben di casa Bondavalli gli abbia risolto finalmente un problema nel più indolore dei modi, cosa che invece non accade ancora per quanto attiene al parcheggio della Siena, laddove sappiamo bene che sono delicati equilibri politici a imporre al sindaco e all’ufficio tecnico la totale compiacenza verso l’eterno cantiere a cielo aperto in pieno centro storico.

Il grande Enzo Mazzella, dinanzi a tanta ignavia, di certo si starà rivoltando nella tomba.