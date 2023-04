Altro che “effetto”: dopo di loro, il disastro | #4WD

Il giorno dopo la presentazione delle liste elettorali a Casamicciola e a Forio, posso dire senza timore di essere smentito che si è verificato tutto quanto avevo ampiamente pronosticato da lungo tempo su queste pagine. A Forio, Stani Verde ha messo insieme un’autentica corazzata che ha raccolto di tutto e di più, anche dall’ormai ex maggioranza e si accinge ad essere il primo Sindaco ischitano eletto dalle file della minoranza contro un’amministrazione in carica. A Casamicciola, parimenti, lo scontro è quello preannunciato tra Peppe Silvitelli e Giosi Ferrandino, dove quest’ultimo ha deciso di correre perché si è evidentemente reso conto che questa campagna elettorale è l’ultima chance che gli resta per mantenere un ruolo in vista della mancata rielezione al Parlamento Europeo. Una considerazione, questa, che è molto più di un semplice rischio, specie alla luce delle ultime scaramucce tra Renzi e Calenda.

Ma la considerazione che mi piace estenderVi oggi è quella relativa al carisma dei due grandi ex, uno incoming e l’altro outgoing: Giosi Ferrandino e Francesco Del Deo. Entrambi hanno in comune una leadership indiscutibile ma ormai alle spalle, anche se in modo diverso. Giosi è reduce da una discreta scoppola alla scorsa tornata elettorale casamicciolese, dove l’elettorato di Nizzola gli ha letteralmente voltato le spalle a favore di Castagna e compagni, mettendo da parte i pur accettabili ricordi del suo passato da sindaco di Casamicciola senza dimenticare l’abbandono per trasferirsi ad Ischia per un decennio per poi puntare a Provincia e Parlamento Europeo. Francesco, invece, è stato senza dubbio un primo cittadino estremamente carismatico per ben due mandati: il primo dopo lo sfacelo delle liste che appoggiavano Franco Castagliuolo poi escluso dalla competizione, il secondo vinto di misura al ballottaggio proprio contro Stani Verde. Oggi, però, questo suo carisma è venuto meno attraverso quella che, probabilmente, è stata la scelta di un successore non ideale per aggregare tutta la sua maggioranza e il risultato è sotto gli occhi di tutti: parlare di diaspora rappresenta forse un eufemismo.

Ecco perché, quando sento parlare di “effetto leader”, in particolare per il cosiddetto “effetto Giosi” a Casamicciola, mi viene veramente da ridere. E visto che Francesco non sarà della partita a Forio, sarò curioso di vedere cosa riuscirà a contrapporre Ferrandino alla popolarità di un Silvitelli che di certo è inferiore a lui sul profilo dialettico e comunicativo, ma che non è secondo a nessuno quanto a presenza e radicamento sul territorio.