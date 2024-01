Affondamento Marina d’Equa, messa di suffragio di Gennaro Pisani e di tutti i membri dell’equipaggio

Sono trascorsi 42 anni da quel tragico giorno del 29 dicembre 1981 quando nel golfo di Guascogna, la furia del mare porto con sé nell’abisso i 30 membri dell’equipaggio della motonave “Marina D’Equa”. Le vite spezzate, i sogni sommersi, le speranze annegate in un attimo di terrore puro, in un naufragio che ha sconvolto diverse comunità di gente di mare, lasciando una cicatrice indelebile nel cuore di chiunque in questi anni abbia sentito la storia.

Per non dimenticare domenica 7 a Casamicciola nella chiesa di sant’Antonio al Perrone, in una commovente dimostrazione di fede e di vicinanza, si terrà una messa in suffragio per ricordare il concittadino Gennaro Pisani e tutti gli altri membri dell’equipaggio che nel silenzio delle profondità, hanno trovato la loro ultima dimora.