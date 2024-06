Adidas sceglie Laela per il suo spot per le scarpe NBA di James Harden

La sua musica e la sua inconfondibile voce portano la nostra isola nel grande mondo della musica d’oltreoceano; il suo cuore è sempre legato ai profili di Ischia e, soprattutto di Serrara Fontana. Lei è Laela Giovanna, la nostra “Ambasciatrice dell’isola d’Ischia nel mondo”, che abbiamo imparato a conoscere in questi anni grazie alla sua splendida musica e ai suoi tanti fan che la seguono e la premiano con tantissime visualizzazioni ai suoi video e streaming dei suoi brani sulle principali piattaforme musicali.

Un grande successo che Laela ha conquistato con passione e dedizione, con tanto studio e tanti sacrifici.

Un bellissimo percorso ricco di soddisfazioni cui si aggiunge anche una inaspettata e fortunata collaborazione con il noto brand Adidas.

Esatto, avete letto bene: Laela ha “musicato” uno spot dell’Adidas dedicato alle nuove scarpe da basket realizzate in collaborazione con la super star NBA James Harden. Di questo e di molto altro ancora abbiamo parlato con lei, a pochi giorni dal rilascio mondiale dello spot sui Adidas.

Laela, iniziamo col parlare di questa meravigliosa collaborazione con Adidas. Come è iniziata questa bellissima esperienza?

“Il mio compagno è stato assunto per la realizzazione delle grafiche e delle animazioni per Adidas, principalmente per le nuove scarpe realizzate in collaborazione con la super star della NBA, James Harden. Il video era quasi completo, ma si resero conto che mancava un elemento cruciale: la musica. Rivolgendosi a me per un supporto, Nik mi ha chiesto se potevo creare l’accompagnamento musicale necessario. Allora ho registrato suoni “live” dai campi di basket e autentici effetti sonori, così da utilizzarli in modo creativo. Questo processo mi ha dato modo di affrontare una sfida unica in quanto ho dovuto sincronizzare la creazione audio con gli elementi grafici, invece di dover lavorare solo sulla musica. E’ stato un onore. Mi sento davvero molto fortunata ad aver avuto questa opportunità.”

In questi mesi non hai mai smesso di comporre e di creare bellissima musica. A tal proposito, congratulazioni per la tua canzone di natale che è stata inserita nella programmazione della stazione radio più grande di Philadelphia! Ci puoi raccontare cosa c’è dietro la creazione questa canzone?

“Se hai mai visto il film “Polar Express”, forse ricorderai la citazione: “Si vede per credere, ma a volte le cose più reali del mondo sono quelle che non riusciamo a vedere”. Questa frase mi è stata da ispirazione per il mio brano “Holiday Skies”, che cattura l’essenza della magia e dell’amore del Natale. Deve far riflettere sul fatto che, spesso, gli aspetti più significativi della vita non vengono visti dagli occhi, ma sentiti col cuore.”

Prima di poter rilasciare questa canzone, sono stata lontana dalla musica per oltre un anno. Incerta su come potesse essere accolta, mi sono emozionata tantissimo quando mi hanno informata che sarebbe stata trasmessa in radio. Devo un grande ringraziamento al dj di Wiz Khalifa, “DJ Bonics” il cui supporto ha reso possibile questa opportunità. E’ stata in modo indiscusso una pietra miliaria nella mia carriera.

Hai accennato che sei stata lontana dalla musica. Perché hai preso questa decisione e come hai trascorso il tempo durante quel periodo?

“Sfortunatamente, il mio corpo per me. Ho la Sindrome dello stretto Toracico, una condizione che causa la compressione di nervi o vene nello sbocco toracico a causa di ulteriori costole presenti nel mio collo. Nonostante abbia già subito due importanti operazioni chirurgiche quando ero più giovane, per risolvere il problema, la condizione si è ripresentata drammaticamente durante un concerto alla fine del 2022, provocando un intorpidimento del mio braccio e lanciando un pericoloso segnale d’allarme. Mi sono fatta visitare dal mio chirurgo che mi ha comunicato la necessità di sottopormi a nuova operazione. Ma io mi sono rifiutata. Mi sono, quindi, sottoposta a tutte le tipologie di terapie, inclusi trattamenti farmacologici, fisioterapia, agopuntura e iniezioni, ma nulla ha funzionato. Il dolore peggiorata e non riuscivo a fare nulla in modo normale. Di fronte alla diminuzione delle opzioni percorribili, l’intervento chirurgico era diventato l’unico modo per poter continuare a inseguire la mia passione per la musica. A maggio 2023 ho subito un’altra operazione, con la quale mi è stato rimosso un muscolo pettorale per eliminare la compressione. Anche se il mio viaggio verso la guarigione continua, sono incredibilmente grata per la competenza del mio chirurgo e il supporto incondizionato dei miei cari.”

Ritornare alla musica dopo uno stop può rappresentare una decisione molto significativa. Cosa ti ha motivato per farti tornare a comporre, e come è cambiato il tuo approccio alla musica dal momento della tua pausa?

“Per me, non vi era alcuna decisione da prendere. Avrei fatto tutto quello che c’era da fare per poter tornare alla musica. La musica rappresenta ciò che sono. Il poter tornare alla musica è ciò che mi ha spinto a ricoverarmi. Ora riconosco l’importanza di considerare in via prioritaria il mio benessere fisico. Continuo a sottopormi a una terapia settimanale e seguo a casa, diligentemente, un programma che mi è stato prescritto per mantenere il mio stato di salute. Tornare alla musica mi ha fatto capire ancora una volta quanto io sia forte. Ai miei occhi, io credo di essere diventata una versione di me ancora più forte.”

Con le tue varie esperienze lavorative, sia per quanto riguarda il cantare che la produzione di musica, come credi si evolverà la tua carriera in futuro?

“Nel corso dell’ultimo paio di anni il mio amore per la produzione della musica è cresciuto tremendamente. In una industria in cui le donne che producono musica raggiungono solo il 3% del mercato, io sono determinata ad aprire la strada e aiutare altre donne a rompere le barriere. Oltre che a produrre musica, aspiro ad essere l’artista di apertura di un grande nome della musica, con l’obiettivo di avere un mio tour in futuro.”

Puoi condividere con noi suggerimenti o lezioni che hai imparato durante il tuo viaggio nell’industria musicale?

“La chiave del successo è la disciplina. Sii uno studente tutti i giorni, perché non si smette mai di imparare. Bisogna lavorare sempre e affinare le proprie tecniche. Il talento e il duro lavoro ti rendono inarrestabile.”

Che consiglio daresti per chi da aspirante musicista o singoli vorrebbero collaborare con grandi marchi, basandoti sulla tua esperienza personale?

“Non arrendetevi mai. Lo scorso anno, non potevo proprio nemmeno reggere la mia chitarra. Quest’anno la mia canzone è stata passata in radio e ho potuto lavorare con Adidas. La vostra grande occasione che state attendendo potrebbe essere dietro l’angolo. Credete in voi stessi e niente vi potrà fermare.”