A Procida aprirà l’asilo comunale

A darne notizia è la Consigliera Sara Esposito con delega alle Politiche Sociali: “Una notizia bellissima per la nostra comunità procidana: per la prima volta a Procida apre un ‘asilo comunale’, infatti per l’anno scolastico 2021/2022 saranno attivate n.2 Sezioni Primavera.

Un enorme lavoro, una grande sinergia per un risultato davvero eccezionale.

L’impegno e la perseveranza di questa Amministrazione non perde mai di vista l’obiettivo di arricchire la nostra comunità con nuovi servizi.

Continuiamo a guardare avanti con determinazione e passione.

La nostra Isola e la nostra comunità meritano tanto e noi continueremo con il nostro impegno a raggiungere risultati concreti a beneficio di tutti.”