A Ischia il raduno nazionale dell’Associazione Vittime Capo Matapan

Nel solco delle finalità perseguite a livello nazionale fra l’Associazione ANMI di Ischia, riconosciuta dal Ministero Difesa, e gli Istituti scolastici nautici, atte a promuovere lo sviluppo della coscienza e della cultura marinara tra gli stessi, l’Ente Morale “Associazione Vittime Capo Matapan” ha eletto Napoli ed Ischia come siti del Raduno Nazionale, che si svolgerà, come da protocollo cerimoniale approvato dal Comando Logistico M.M. Amm. Sq. Salvatore Vitiello, il 6 e 7 aprile 2024.

In particolare, i Gruppi di Modena e Ravenna interverranno con al seguito i giovani della “Guardia Costiera Ausiliaria” gemellandosi con Ischia e si svolgerà il mattino del 6 aprile 2024 una breve cerimonia nel Piazzale Antica Reggia, alla presenza delle Autorità Militari e Civili.

Il programma

Ore 09,45 – riunione nei locali della Sede Sociale;

Ore 10,00 – Piazza Antica Reggia alzabandiera al suono dell’Inno di Mameli;

Ore 10,10 – gemellaggio solenne tra il Gruppo ANMI Ischia, il Gruppo ANMI Modena ed il Gruppo ANMI Ravenna;

Ore 10,15 – breve cenno di saluto delle Autorità Militari e Civili;

Ore 10,45 – schieramento ed inquadramento Gruppo ANMI Ischia, Gruppo ANMI Modena e Gruppo ANMI Ravenna per breve defilamento atto a raggiungere, con alla testa le Bandiere di Gruppo, la unità navale “Capitan Morgan” inizio processione per mare con la partecipazione al seguito di imbarcazioni della Lega Navale Isola d’Ischia;

Ore 11,00 – partenza da Porto d’Ischia alla volta del versante Sud Est “Grotta del Mago” breve sosta in mare con benedizione religiosa cel. Cappellano Militare Don Antonio Mazzella e lancio in acqua della corona d’alloro per i caduti di Capo Matapan;

Ore 12,30 – ritorno in Porto d’Ischia termine della cerimonia- marinai franchi dal servizio d’onore.

Nel pomeriggio, inoltre, è stato programmato un evento musicale canoro, sulla tematica del mare nella musica classica napoletana, per gentile concessione del Maestro Soprano Serena Stabile, già esibitasi per concerto di Capodanno 2024 a Casamicciola Terme, da svolgersi sempre nel Piazzale Antica Reggia, lato ANMI, dalle ore 18.30 alle ore 19.30.