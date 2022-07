8 tendenze riguardanti gli appuntamenti per coloro che sono stanchi della solitudine

Se ci chiedessero di nominare il principale trend degli ultimi anni per quanto riguarda gli appuntamenti, risponderemmo con una parola: “serietà”. In effetti, se prima molte persone trattavano gli appuntamenti (soprattutto su Internet) con leggerezza, ora ogni nuova conoscenza è considerata un’opportunità per voltare un’altra pagina importante della vita.

Il Covid-19 ha sicuramente giocato un ruolo nel cambiare le tendenze degli appuntamenti. La pandemia ha mostrato a tutti noi quanto sia importante la semplice comunicazione umana e quanto possa essere difficile starne senza. Questo ha naturalmente influenzato l’industria degli appuntamenti online.

Le principali tendenze degli appuntamenti al giorno d’oggi

Rifiuto di cercare una tipologia specifica di persone

Se prima molte persone “eliminavano” coloro che non fossero “il loro tipo”, ora questo è cambiato, e questo cambiamento è in meglio!

Perché è emersa questa tendenza

Durante la pandemia, molti si sono resi conto che “è o non è il mio tipo” è un concetto molto vago. Di che cosa si tratta quando si parla di “tipo”? Solo di apparenza? No! C’è anche carattere, educazione, senso dell’umorismo e persino il semplice modo di parlare. Quindi è completamente sbagliato catalogare le persone per “tipi”.

Tendenza nello specifico

In pratica, questa tendenza è espressa dal fatto che gli utenti dei siti di incontri non utilizzano più criteri di ricerca rigorosi: età specifica, elenco di determinati interessi, ecc. Questo allarga la cerchia di potenziali conoscenti anche di una decine di volte in più.

Incontri con consapevolezza e senza fretta

Gli anni passati hanno salvato i nostri contemporanei dalla fretta negli appuntamenti. Nessuno ha fretta di fissare un appuntamento subito dopo il primo incontro su siti di appuntamenti, e questo è logico.

Perché è emersa questa tendenza

Durante la pandemia incontrarsi nella vita reale, in linea di principio, non è stato facile a causa della quarantena. Pertanto, i nostri contemporanei hanno comunicato molto di più online, si sono conosciuti meglio, hanno valutato le possibilità. Ora la pandemia sembra essere quasi alle porte, ma il trend è rimasto, che è generalmente buono.

Tendenza nello specifico

Oggi, poche persone sentono la necessità di incontrarsi subito nella vita reale. La maggior parte preferisce conoscersi prima e nel miglior modo possibile per esempio partecipando a diversi appuntamenti video per almeno alcuni giorni o addirittura settimane, conoscersi nel miglior modo possibile, e solo dopo incontrarsi di persona.

Evitare persone conosciute

Se prima gli utenti evitassero di incontrare conoscenti nei siti di incontri ora ancora di più. Qualcuno semplicemente si vergogna e qualcuno non vuole mettere la propria vita personale in vista.

Perché è emersa la tendenza

Anche in questo caso, la pandemia ha giocato il suo ruolo. Durante il periodo di quarantena, il numero di utenti attivi su alcuni siti di incontri è aumentato di 2-3 volte. Di conseguenza, aumentava anche il rischio di incontrare un amico. Fortunatamente, molte piattaforme si sono occupate di tutelare la privacy degli utenti.

Tendenza nello specifico

Per garantire la privacy dei propri utenti, molti siti offrono di collegare un account di social network. Pertanto, ricevono l’elenco dei tuoi amici e bloccano loro l’accesso alla tua pagina. Per esempio, la nuova piattaforma di Meta Facebook Dating nasconde la pagina dell’utente ai suoi amici per impostazione predefinita.

Appuntamenti “da sobri”.

Al giorno d’oggi sono sempre di più gli individui che considerano inaccettabile bere alcolici al primo appuntamento. Anche se prima un bicchiere di vino era una pratica abbastanza normale.

Perché è emersa la tendenza

Questa tendenza ci riporta in parte alla seconda della nostra lista: un approccio consapevole agli appuntamenti. L’alcol in un modo o nell’altro può spingerci ad azioni avventate e nessuno ne ha bisogno oggi.

Tendenza nello specifico

Sempre più spesso, i contemporanei prendono appuntamenti nei giorni feriali o al mattino/pomeriggio, quando generalmente non è consigliato bere alcolici. Tuttavia, anche durante gli appuntamenti serali, abbastanza spesso si fa a meno dell’alcol.

Solitudine consapevole

Sì, c’è anche tale tendenza. Puoi ancora incontrare persone che non sono pronte a fare nuove conoscenze fino a quando la pandemia di Covid-19 non sarà completamente scomparsa.

Perché è emersa la tendenza

Al culmine della pandemia, milioni di persone si sono completamente rifiutate di fare nuove conoscenze su Internet, per non iniziare relazioni a distanza. Dopotutto, non si sapeva quanto sarebbe durata la quarantena. Purtroppo anche adesso c’è chi sceglie la solitudine in tutta consapevolezza e non ha fretta di fare nuove conoscenze.

Tendenza nello specifico

La solitudine e la distanza dal mondo esterno non fanno sicuramente bene alla salute mentale e fisica, ma rincuora il fatto che le persone restie a fare nuove conoscenze stia diminuendo ogni mese.

Incontri nelle chat roulette

Sempre più persone, invece di siti di incontri e app, scelgono un’alternativa: la roulette della chat video. Ad esempio, Chatrandom o Chatroulette Italiana. Negli ultimi due anni, le chat roulette sono anche riuscite ad aumentare il pubblico attivo di 2-3 volte e alcuni anche di più.

Perché è emersa la tendenza

Le persone che sono stanche di sms e di infiniti scorrimenti a destra e sinistra nelle app di appuntamenti hanno iniziato a cercare un’alternativa: siti che possano almeno in parte sostituire la comunicazione dal vivo. La chat roulette è diventata proprio tale alternativa.

Tendenza nello specifico

Per molti si è rivelato più comodo e piacevole fare conoscenza e comunicare in chatroulette che su un sito di incontri. Dopotutto, qui vedi subito l’interlocutore, puoi saperne di più su di loro in soli 10 minuti che in un’intera serata a scambiarsi sms. Le chat roulette stanno gradualmente sostituendo i classici siti di incontri.

Onestà e apertura nello stabilire gli obiettivi per gli incontri online

Ci sono sempre meno persone che usano siti di incontri e app “giusto così” per curiosità. Le persone hanno obiettivi specifici che cercano di seguire.

Perché è emersa la tendenza

Vagare senza meta sui siti di incontri è una comune perdita di tempo. Paradossalmente, quando durante la pandemia le persone hanno avuto molto tempo libero, hanno imparato ad apprezzarlo e a metterlo a frutto: per studiare, lavorare e comunicare con i propri cari.

Tendenza nello specifico

Registrandosi su un sito di incontri, al giorno d’oggi si è davvero consapevole dei propri obiettivi: trovare nuovi amici, incontrare il proprio amore o, ad esempio, superare l’imbarazzo quando si comunica con estranei. Obiettivi formulati in modo chiaro ti aiutano a raggiungerli più velocemente, non sprecare il tuo tempo e il tempo dei tuoi interlocutori.

Prendersi cura della propria salute

Riteniamo che qui non siano necessari ulteriori commenti. Con l’arrivo della pandemia di Covid-19, l’assistenza sanitaria è diventata davvero fondamentale.

Perché è emersa la tendenza

Il Coronavirus Covid-19 si è dimostrato molto più contagioso della solita influenza e alcuni dei suoi ceppi — dozzine di volte di più. È logico che nessuno voglia prendere un virus che ha conseguenze pericolose per l’organismo. Quindi l’emergere di questa tendenza è del tutto comprensibile.

Tendenza nello specifico

Molte app di appuntamenti, come Tinder o Badoo, hanno fatto sì che lo stato di vaccinazione dell’utente fosse visibile. Infatti, si può andare sul profilo della persona che ti piace e scoprire subito se è vaccinato contro il Covid-19 e dopo, decidi se incontrarti dal vivo.

Riassumiamo

Siamo convinti che alcune di queste tendenze avranno vita relativamente breve. Ad esempio, scegliere di stare in solitudine o essere riluttanti riguardo all’uscire con persone di cui si è già a conoscenza. Tuttavia molte altre tendenze rimarranno ancora con noi.

Se ti riconosci nella maggior parte dei punti, è del tutto normale. Quindi, sei esattamente come il resto di noi!

Incontra persone nuove, comunica su argomenti che ti interessano, segui le tendenze attuali e stai al passo con la vita. Noi, a nostra volta, ti aiuteremo in questo il più possibile!