41° TORNEO AMATORIALE. Buonopane Mar Costruzioni è in scia

La terza giornata del Torneo Amatoriale “Memorial Pietro Ferrandino” è l’ultima del 2022 prima della pausa dovuta alla festività natalizie. Le sette protagoniste torneranno in campo lunedì 9 gennaio, ma, intanto, prima di dedicarsi a panettoni e struffoli , hanno regalato una giornata divertente ed alquanto combattuta. Ne è consapevole la capolista Panza Hotel Miralisa che conquista il terzo successo consecutivo soltanto in extremis. Col Blogger Viaggi, la squadra di Vitaliano Polito parte molto bene rendendosi più volte pericolosa e soltanto gli interventi di un “Pagotto” D’Ambrosio insuperabile fissano il risultato sullo 0-0. Almeno fino ai minuti conclusivi del match: al 30’ Impagliazzo su rigore porta in vantaggio la compagine panzese. L’equilibrio viene ripristinato dopo appena sei minuti da Impagliazzo G. Quando il pari sembra ormai cosa fatta, ci pensa Trofa a regalare il terzo successo consecutivo al Panza ed a “salvare” i festeggiamenti dei giallorossi nella eccellente struttura “Miralisa” del patron Enrico Mattera.

Vince anche il Buonopane Mar Costruzioni, al secondo successo consecutivo dopo il turno di riposo osservato alla prima giornata di campionato. Nella sfida del giovedì è il Casthotel Forio a portarsi in vantaggio, sul finire del primo tempo, con Morgera. Nella ripresa, però, il Buonopane Mar Costruzioni ribalta il risultato: dapprima la sfortunata autorete di Nobis riporta il match in parità, poi è Mattera a piazzare il colpo che vale i tre punti in casa Buonopane.

Anche la gara Vatoliere Bar da Totò-Serrara Braceria Al Vecchio Capannaccio racconta la storia di una incredibile rimonta con i “Picciotti” di Manna in grado di rimediare allo 0-2 iniziale fino al definitivo 2-2. Il Serrara piazza subito un uno – due micidiale e, dopo appena tredici minuti, è già sul doppio vantaggio. Curcio porta in vantaggio la squadra di Di Costanzo portandosi su una palla respinta in seguito a calcio d’angolo; pochi minuti dopo Di Costanzo, lanciato in profondità, sfrutta l’eccessiva libertà concessagli per raddoppiare i conti. Forte del doppio vantaggio, il Serrara non chiude la gara nonostante qualche altra palla gol costruita. Errore da non commettere quando dinanzi c’è il Vatoliere compagini di gran carattere che non molla mai. Ciro Napoleone si procura e realizza il rigore che dimezza lo svantaggio e rende la rimonta meno complicata. A fissare il risultato sul 2-2 finale la deviazione sotto misura di Migliaccio accolta dall’applauso dei sostenitori del Vatoliere (bella la coreografia all’ingresso in campo delle squadre). Adesso, due settimane di riposo per tutti. Appuntamento al 9 gennaio per correre e divertirci ancora. Panettone permettendo.

RISULTATI TERZA GIORNATA

1) Panza Hotel Miralisa-Blogger Viaggi 2-1

2) Bar da Totò Vatoliere-Serrrara Brac.A.V.Capannaccio 2-2

3) Casthotels-Buonopane MarCostruzioni 1-2

A riposo: Pensione Chiappino

CLASSIFICA

1. Panza Hotel Miralisa 9 3

2. Buonopane Mar Costruz. 6 2

3. Serrara Brac.A.V.Capann. 4 2

4. Bar da Totò Vatoliere 4 3

5. Pensione Chiappino 3 2

6. Blogger Viaggi 0 3

7. Casthotels Forio 0 3

PROGRAMMA QUARTA GIORNATA

1) Buonopane – Pensione Chiappino

Lunedì 9 Gennaio 2023 – ore 20.45 – ISCHIA

2) Bar da Totò Vatoliere-Casthotels Forio

Martedì 10 Gennaio 2023 – ore 20.45 – BARANO

3) Serrara Brac.A.V.Capann.-Panza Hotel Miralisa

Giovedì 12 Gennaio 2023 – ore 20.45 – BARANO

A riposo: Blogger Viaggi

CLASSIFICA DISCIPLINA

Casthotels Forio 8

Bar da Toto’ Vatoliere 5

Blogger Viaggi 5

Panza Hotel Miralisa 3

Serrara Brac.A.V.Capann. 1

Buonopane Mar Costruz. 1

Pensione Chiappino 0

CLASSIFICA MARCATORI

“Trofeo Mega Sport Forio”

3 RETI: Oratore Faustino, Mattera Fabio (Buonopane), Impagliazzo Vito (Panza)

2 RETI: Aloi Gabriele (Serrara); Di Scala Luigi (Buonopane); Ungaro Raffaele (Panza); Morgera Lorenzo ’87 (Casthotels)