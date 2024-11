25 novembre, inaugurata la “stanza rosa” della Fidapa presso la Compagnia Carabinieri di Ischia

Caterina Mazzella | Una data memorabile per la Sezione di Ischia Fidapa BPW Italy (Presidente Lina Tufano) e per tutta la Comunità delle Isole di Ischia e Procida. Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne, terminata la fase procedurale, è stata inaugurata presso il Comando Compagnia Carabinieri di Ischia, la Stanza di Accoglienza ed Ascolto in attuazione del Progetto “Stanza Rosa” promosso nel Distretto SO Presidente Franca Dora Mannarino e dalla Vicepresidente Avv. Barbara Visco.

Il detto progetto è stato coordinato per la Sezione di Ischia dalla Socia onoraria e PastPresidente Nazionale Caterina Mazzella, fondante la sinergia con Arma dei Carabinieri coordinata dal Cap. Tiziano Laganà e con il Comune d’Ischia Sindaco Enzo Ferrandino. Prezioso il sostegno della Fidapa Bpw Italy Presidente Cettina Corallo e della Fondazione Opera Pia Iacono Avellino Conte.

Un insieme di sinergie in unità di intenti, quelle poste in essere dalla sezione Fidapa isolana, finalizzate a non limitarsi solo a campagne di sensibilizzazione al contrasto della violenza di genere ma, altresì, fornire un contributo tangibile ed utile realizzando una “stanza” accogliente e riservata, idonea ad incentivare il coraggio di denunciare, rispetto ad un freddo ufficio normalmente adibito a tale pratica. La Stanza è stata “benedetta” da Padre Mario Lauro, PG OFM Convento di S. Antonio, che ha espresso il plauso per la meritoria iniziativa sociale.

All’evento hanno partecipato: il Col. CC Giuseppe Musto, il Cap Tiziano Laganà, il Maresciallo Romano, autorità Militari, il Sindaco di Ischia Enzo Ferrandino, la vicesindaco Ida De Maio, gli assessori Luigi Di Vaia e Feliciana Di Meglio e gli assessori Carmen Criscuolo e Alessandro Migliaccio, l’assessore alla cultura del Comune di Barano d’Ischia, l’avv. Daniela Di Costanzo, la consigliera comunale di Forio Marianna Lamonica, la DS dell’IIS C. Mennella, la prof.ssa Giuseppina Di Guida con una delegazione di Studenti, la dott. Cristina Rontino con le psicologhe del Centro Punto D e Coop Kres, la direttrice della Biblioteca Antoniana di Ischia la dott.ssa Lucia Annicelli, la responsabile dell’Ufficio di Piano Ambito 13 Ischia, Irene Orsino e le rappresentanti delle Associazioni Carabinieri, il Rotary Club Isolaverde con il presidente Celestino Iacono e il past president Danilo Borsò, e dell’associazione AIParC Ischia Maria Rosaria Pilato, Maria Rosaria Mazzella, Anna Rispoli e Amalia Giusto. Lo scorso mese di ottobre la Stanza è stata visitata dalla Presidente del Distretto SudOvest Franca Dora Mannarino e dalla vicepresidente distrettuale Barbara Visco.