1a Categoria. Lacco Ameno, il 2023 inizia con un pareggio

Dopo aver recuperato e perso malamente la sfida contro la Boys Pianurese, il Lacco Ameno è tornato in campo nel pomeriggio di ieri per il recupero dell’undicesima giornata del girone E di Prima Categoria. L’avversaria dei rossoneri è stata la Sangiovannese, reduce dalla sconfitta per 2-1 sul campo della Fortitudo Campi Flegrei.

La prima frazione di gioco è trascorsa su ritmi abbastanza equilibrati e con entrambe le squadre alla ricerca dei varchi giusti per pungere l’avversario. Sono stati tuttavia i verde-nero a chiudere i primi quarantacinque minuti in vantaggio di un gol. Nella ripresa, intorno all’ora di gioco, il Lacco Ameno riequilibra il match grazie al calcio di rigore trasformato da Christian Iacono. Trascorrono pochi minuti e la Sangiovannese, sfruttando un errore della retroguardia lacchese, trova la rete del nuovo vantaggio.

Il Lacco Ameno non si scoraggia e con un’azione condotta da Verde conquista il secondo penalty della partita. Dal dischetto Christian Iacono non fallisce e gonfia nuovamente la rete. I padroni di casa continuano a spingere alla ricerca dei tre punti e l’occasione più nitida capita sui piedi di Mario Romano, la cui conclusione da posizione favorevole si spegne alta sulla traversa. Al triplice fischio finale è 2-2. Con questo risultato il Lacco Ameno agguanta in solitaria il quinto posto a quota 20 punti e può proiettarsi alla prossima sfida contro la capolista Internapoli.

SANGIOVANNESE-LACCO AMENO 2-2

Lacco Ameno: Fluido, Verde, Restituto, Iacono F., Monti, Boria, Migliaccio, Di Spigna, Muscariello, Iacono C., Romano. All.: Salvatore Castagna.

Arbitro: Raffaele Pezzullo di Frattamaggiore