19ma Forio in Corsa: vincono Armando Ruggiero e Francesca Palomba

Si è chiusa con successo oggi, domenica 29 dicembre 2024, l’edizione numero 19 della Forio In Corsa, l’evento podistico dell’isola d’Ischia divenuto ormai un appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti dello sport. Ad organizzare l’evento la squadra dei Forti e Veloci Isola d’Ischia. Come sempre, ad aprire le danze è stata la gara riservata ai più piccoli, quella dei 200 metri, nella quale non ci sono sconfitti, ma solo vincitori sostenuti con gli applausi ad ogni allungo dal pubblico. Poi le gare, sulle distanze di 1km, 2,5km e 10km.

Nella gara regina, corsa sotto l’egida della FIDAL si sono dati battaglia ben 145 partecipanti, che hanno dovuto completare per ben 4 volte il circuito di 2,5km che dalla zona del porto si è allungato su via Giovanni Mazzella, prima di invertire la marcia e ritornare al porto passando per le strade del centro di Forio. A regolare la corsa con il tempo di 33’04”,601 è stato Armando Ruggiero della Bitonto Runners, che ha bissato il successo dello scorso anno anche se con un crono leggermente più alto. Secondo è giunto Francesco Salvemini della US Giovani Atleti Bari, 17 anni, e Nunziantonio Moschella, della Maratoneti Eraclea.

I tre hanno fatto gara a sé sin dai primi chilometri. Nelle donne altra vittoria bis di Francesca Palomba, seguita da sua sorella Filomena, entrambe portacolori della Caivano Runners. A completare il podio la giovane realtà dell’atletica ischitana, Francesca Migliaccio, 18 anni del Marathon Club Isola d’Ischia. A fine giornata, il patron della manifestazione, Michelangelo Di Maio, nel salutare il pubblico, ha dato già appuntamento per il 27 dicembre 2025, per quella che sarà la ventesima edizione della Forio In Corsa. La squadra organizzatrice ringrazia il Comune di Forio, il corpo della Polizia Municipale di Forio, l’associazione ForioCB, il ristorante La Romantica, il ristorante Cicco , il ristorante La Bella Napoli, la pizzeria La Strambata, l’Hotel Villa Sorriso, il Park Hotel Victoria, il Royal Sunset, la Medmar , l’Alilauro, l’Allianz Bank di Forio, le cantine Pietratorcia, VitalityLab Ischia , il dott.Giovanni Marotta ed il dott.Renato Regine, il sig. Napolano della Sis e l’MD di Barano.