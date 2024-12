Vito Iacono: «Fuori le carte di Marina del Raggio Verde!». Il consigliere di Forio all’attacco sulla partecipata

Vito Iacono torna all’attacco sulla gestione della società partecipata del Comune di Forio “Marina del Raggio Verde”, che gestisce l’approdo turistico. Da tempo il consigliere di opposizione chiede che se ne discuta in Consiglio comunale. Sta di fatto che la sua proposta per la «Costituzione commissione consiliare d’inchiesta sulla società partecipata Marina del Raggio Verde s.r.l., gestione del porto e delle aree demaniali», pur inserita “puntualmente” all’ordine del giorno (dopo gli argomenti della maggioranza), non viene mai affrontata, come le altre problematiche pure evidenziate.

Ma il capogruppo di “Forio è tua” non demorde di fronte alla resistenza della maggioranza. Insiste per vederci chiaro sulla gestione e sulla contabilità della società e sollecita che il presidente relazioni in merito.

L’iniziativa per conseguire l’obiettivo è una nota indirizzata appunto a Franco Regine, presidente della “Marina del Raggio Verde”, al sindaco Stani Verde, al segretario generale dott.ssa Noemi Martino, al presidente del Consiglio comunale Gianni Mattera e per conoscenza al prefetto di Napoli Michele Di Bari.

Vito Iacono vuole che gli vengano mostrate le “carte”. Ovvero chiede «copia della seguente documentazione in formato cartaceo o trasmesse a mezzo mail a della società partecipata dal Comune di Forio, Marina del Raggio Verde s.r.l.: Bilancio UE ed a Sezioni contrapposte e relativi allegati con ricevuta di presentazione alla CCIAA competente esercizio 2023; Bilancio a Sezioni contrapposte provvisorio esercizio 2024; Fatture acquisti e vendite; Partitario clienti/fornitori; Contratti di noleggio attrezzature, mezzi, incarichi professionali e/o di affidamento servizi; Documentazione di spesa non presente sotto forma di fatture; Estratti conto bancari con saldo; Estratto DM10 invitati annualità 2023 – 2024».

Un nutrito elenco di documenti per “vivisezionare” i conti e la situazione finanziaria della partecipata. Ma non basta. L’esponente di minoranza chiede espressamente al presidente del Consiglio comunale «di prevedere l’audizione del presidente della società partecipata dal comune di Forio, Marina del Raggio Verde s.r.l. per relazionare sulle attività in essere e sul piano industriale della società».

E aggiunge di confidare «in un urgentissimo riscontro, anche per conoscere i tempi per acquisire la documentazione presso la sede della società o dove sono tenute le scritture contabili se non trasmesse a mezzo mail». Come a dire che le “carte” non possono essere nascoste e in un modo o nell’altro, intende visionarle… Arriverà questo urgentissimo riscontro? O “Marina del Raggio Verde” sarà motivo di ulteriore scontro con l’Amministrazione?