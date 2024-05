Victoria Beckam, ovvero: spremi Ischia e fuggi | #4WD

Daily 4ward di Davide Conte del 24 maggio 2024

Eccone un’altra! Ancora una volta un esempio in cui la nostra Isola passa inosservata per l’incapacità (e, in taluni casi, la “non volontà”) di mettere in giro le notizie positive che ci riguardano, talvolta anche da parte degli stessi operatori del territorio.

Siamo talmente concentrati nel nostro egoismo, che mentre a Capri se arriva l’ultimo dei vip raccontano anche a che ora ha pensato di andare alla toilette o di soffiarsi il naso mentre beve un caffè in Piazzetta, a Ischia si preferisce evitare la condivisione di operazioni o presenze importanti che potrebbero dare lustro alla nostra terra.

Ed ecco, allora, che mentre i noti stilisti Dolce & Gabbana presentano i loro motivi iconici pronti a colorare gli esclusivi beach club di Capri, Taormina, Marbella e St.Tropez con il progetto DG Resort, sul Castello Aragonese si è “consumato” lo shooting fotografico (e chissà… forse anche filmato…) della maison Victoria Beckam. E noi, a Ischia, ce ne accorgiamo soltanto oggi, quando sul profilo Instagram della moglie dell’ex stella del calcio, oggi proprietario dell’FC Inter Miami, fa bella mostra di sé una splendida mannequin vestita di bianco in abito lungo al centro delle rovine della Cattedrale dell’Assunta, oltre a una bella borsa in pelle scura poggiata appena su una delle pareti circostanti.

Me lo ha fatto notare il solito, attento troll Salvatore Federico, uno che con l’alta moda ha avuto a che fare non poco nei tempi d’oro de “La Caprese più”, riferendomi che il team VB, nel corso delle riprese sul Castello, avrebbe soggiornato a lungo al “Mezzatorre”, che continua a rivelarsi meta ideale di un pubblico di altissimo livello e protagonista di un’importantissima azione promozionale dell’isola d’Ischia su mercati mai così tanto raggiunti (a partire da quello americano), ma che ancora troppo poco partecipa al territorio il merito e il redemption di tali importanti risultati.

Ho visto diversi commenti entusiastici, per quanto limitati a qualche hashtag #ischia o simile, di diversi nostri compaesani. Io, invece, ho preferito ricordare alla nota star che è buona norma, nei credits di un servizio fotografico, menzionare la località ospitante e la location prescelta. E l’ho fatto perché quando a guidare il turismo del Paese c’era qualcuno ferrato in materia, queste cose venivano pattuite a priori e perché non è giusto che si continui a spremere Ischia come un limone sotto lo sguardo indifferente e disattento di tanti amministratori e operatori incompetenti che dovrebbero, una buona volta, dedicarsi a fare altro.