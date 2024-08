Una brutta storia estiva. I ballerini del nosocomio di Ischia

Roberto Schioppa| Il Covid ci ha lasciato una narrazione eroica degli ospedali, con medici ed infermieri bardati con equipaggiamento da Virus letale, per combattere un nemico invisibile e pericoloso. Quelle istantane e sono state dimenticate in fretta. I pronto soccorso sono oggi deserti, nessuno vuole iniziare una carriera fatta di difficoltà e rischi. Premi al merito non ci sono stati, anzi, nessuno più si è ricordato di chi ha combattuto il Covid per tutti e poi è finito semmai a prendere pugni perché un energumeno non accettava di attendere il suo turno. In questa disarmante desolazione solo il sole brillante dei social può salvare la caduta di autostima del personale sanitario.

Nell’ospedale di Ischia, dedicato alla moglie di Angelo Rizzoli, il cummenda per antonomasia grande promotore dell’isola verde negli anni Sessanta, una influencer partenopea, regina di TikTok popolata da sue canzoni improbabili e da siparietti familiari da encefalogramma piatto, ha portato alla ribalta l’intero personale del reparto ostetrico del nosocomio, medici ed infermieri, per un balletto apotropaico per celebrare la nascita del nipote.

Mi ha sempre interessato capire quali sono i neuroni che scattano quando vedi questi terrificanti video di TikTok, pronti a celebrare il nulla assoluto. Che a farli sia questa Very posso capirlo, la signora si è inventata un mood per far soldi aiutata anche dalla stupidità di chi si avvicina a quel social, ma davvero resto senza parole quando vedo professionisti in una struttura che dovrebbe tutelare privacy e serenità, complici di un video assurdo. Cosa davvero strana, perché con la recrudescenza del Covid vedere questa signora…senza mascherina ballare e cantare in un luogo di degenza con la complicità dei medici dimostra quanto sia caduta in basso la sanità italiana… Che brutta storia estiva…