Un evento speciale nel nuovo Palazzetto dello Sport Federica Taglialatela

Dopo dieci anni, Ischia torna ad ospitare l’assemblea dei Testimoni di Geova. Il Palazzetto dello Sport Federica Taglialatela, riaperto tre mesi fa dopo una ristrutturazione mirata a migliorare sicurezza, funzionalità e comfort, è già al centro di numerose attività ed eventi.

Domenica scorsa la struttura ha accolto la comunità dei Testimoni di Geova di Ischia e Procida per un’assemblea che ha visto la partecipazione di 700 persone. I presenti all’evento della settimana scorsa si aggiungono ai circa 20 milioni di partecipanti che ogni anno prendono parte a simili raduni in tutto il mondo.

Uno dei momenti più attesi dell’evento è stato il battesimo dei nuovi 5 fedeli avvenuto in tarda mattinata per immersione totale in acqua, seguendo il modello del battesimo di Gesù descritto nei Vangeli. Lo scorso anno i nuovi battezzati in Italia sono stati più di 3.800, mentre nel mondo hanno superato i 269.000. Gli organizzatori e i presenti hanno accolto con responsabilità l’appello del Comune che ha invitato alla tutela della struttura inaugurata a settembre, affinché tutti possano goderne appieno. Luca Ferraris, portavoce dei Testimoni di Geova per la Campania, ha commentato: “Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con le autorità cittadine di Ischia. Questo evento era atteso da anni dagli oltre 700 Testimoni di Geova e simpatizzanti di Ischia e Procida. Siamo felici di aver beneficiato dell’ospitalità per cui Ischia è conosciuta in tutto il mondo”.

Mauro Di Iorio, che partecipa regolarmente da oltre trent'anni alle assemblee dei Testimoni di Geova ed era presente anche all'ultima tenuta ad Ischia il 1° marzo 2015, ha detto: "Le nostre assemblee sono da sempre momenti gioiosi e sereni in cui si ha la sensazione di essere in famiglia. Assistere a questo evento proprio qui a Ischia, nella nostra splendida isola, è stato davvero speciale". Da oltre 100 anni i Testimoni di Geova tengono congressi in stadi, arene, centri fieristici e teatri.