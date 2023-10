Tutto il biondo del Real. Giovanni Filosa on fire tra gol e assist

Francesco Fiorillo | Quattro gol a distanza di poche ore, nelle ultime due partite disputate dal Real Forio. Giovanni Filosa è l’uomo in più, nonché trascinatore, della squadra di Angelo Iervolino. Una tripletta in grande stile con la Virtus Avellino nell’andata degli ottavi di Coppa Italia di categoria, una botta da distanza ravvicinata contro il Quarto Afrograd domenica allo stadio Calise. Momento magico per il numero 28 biancoverde, protagonista di un notevole impatto con la nuova stagione sportiva. Sei gol messi a segno finora, due nel Girone A di Eccellenza e quattro nella seconda competizione dedicata alle compagini di Eccellenza.

Al termine dell’incontro con i flegrei, vinto dagli uomini scelti dalla coppia Amato-Manna, il classe 2000 si è subito soffermato sulla prestazione della squadra. La piazza ha atteso il riscatto dopo il ko nella trasferta di Acerra, Filosa e compagni hanno dato un chiaro segnale: “Abbiamo risposto bene, giocando un’ottima partita. Era importante portare i tre punti a casa, in quei venti minuti c’è stata un po’ di confusione che ci ha permesso di sistemarci e di giocare meglio. La vittoria è stata preziosa, nel mirino però c’è già il prossimo impegno di campionato. La nostra intenzione dall’inizio è sempre stata la stessa, ovvero creare un gruppo compatto e unito, come una famiglia, perché da qui passano tutte le gare. Dobbiamo stare uno accanto all’altro, dandoci una mano nel momento del bisogno. Solo così possiamo raggiungere grandi obiettivi”.

Mercoledì scorso sul suolo irpino, Filosa è stato autore di un gesto tecnico prodigioso. Una rovesciata, in occasione del momentaneo raddoppio, che ha lasciato senza parole i presenti al Renzulli di San Michele di Serino. Dalla splendida rete in trasferta, seguita poi da altri due guizzi, al sinistro su assist di Pistola contro il Quarto Afrograd, il jolly di Iervolino non ha dubbi: “Dedica degli ultimi gol segnati? Assolutamente alla mia ragazza che è sempre sugli spalti a darmi una mano. Poi anche per il figlio del mister, per il presidente e per tutta la squadra, che sta mettendo l’anima in campo”.

Con la vittoria ottenuta domenica al Calise, il Real Forio è salito a quota 9 punti in graduatoria, alle spalle dell’Albanova – a 10 lunghezze – e a meno quattro dalle due squadre in vetta, Acerrana e Afragolese. Di mezzo ci sono anche Pompei e Montecalcio, con il team di Illiano sorpresa di questa prima parte di campionato e prossimo avversario proprio dei biancoverdi. Filosa in merito alla situazione di classifica è stato chiaro: “Credo sia ancora prematuro guardarla, siamo soltanto all’inizio del campionato. Dobbiamo fare tutto ciò che ci chiede l’allenatore e lo staff, dagli allenamenti al giorno della partita. Servono sempre atteggiamento e mentalità per arrivare ai traguardi prefissati”.