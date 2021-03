Tennis, padel e peripatetici | #4WD

Se da una parte la pratica del tennis, in quanto sport senza contatto fisico, ha trovato terreno fertile in tutta Italia durante le restrizioni Covid, dall’altra devo dire che qui sull’isola d’Ischia questo particolare incremento proprio non sembra esserci stato. La mia impressione, infatti, è che sui campi da tennis locali, complice anche l’assenza atavica di strutture al coperto, vi siano sempre le stesse persone e anche i corsi SAT (Scuole di Avviamento al Tennis) non soffrono certo di sovraffollamento.

Specialmente nella fascia d’età dopo i quarant’anni, allorquando diventa sempre più complicato e pretenzioso partecipare ad attività sportive di squadra e non solo per i divieti vigenti, ma anche per le difficoltà organizzative a mettere insieme una decina di persone e, non ultimo, per l’età che avanza, uno sport individuale come il tennis dovrebbe attirare un pubblico ben più ampio di quello che, dalle nostre parti, annovera in totale non più di una sessantina di appassionati costanti e un manipolo di giovanissimi alle prime armi. Anche l’avvento del padel, che in terraferma sta letteralmente spopolando, spesso rubando ampi spazi ed attenzione sia tra i tennisti tradizionali sia tra i “non tennisti” i quali vi si cimentano con maggior facilità e non necessariamente ai fini competitivi, ma anche prefiggendosi semplicemente di fare attività fisica in modo più divertente del fitness (per giunta a palestre chiuse), qui ad Ischia non si è ancora verificato; neppure in quegli impianti in disuso che potrebbero esservi convertiti con poca spesa e con notevoli finanziamenti disponibili.

“Mens sana in corpore sano” per il mondo del tennis ischitano è ormai solo una reminiscenza da latinisti. In compenso, aumentano a dismisura novelli peripatetici, che camminano e chiacchierano a passo veloce intorno all’Isola, talvolta rinunciando anche alle canoniche cuffiette. Se non altro, qualcuno riscopre l’aspetto filosofico di essere rimasto… a piedi.