Tartarughe a Forio, presto la schiusa e lo spettacolo del ritorno in mare

Il nido di Caretta Caretta alla Spiaggia della Chiaia si presta a vivere il suo momento più emozionante: la schiusa delle uova e il ritorno in mare dei piccoli. Proprio in vista di questo evento, a causa del peggioramento previsto delle condizioni meteo – fanno sapere dell’Area Marina Regno di Nettuano – come da protocollo è stato smontato il presidio che allestito sulla spiaggia della Chiaia, nel luogo del nido della Caretta Caretta. L’area è stata messa in sicurezza ed è stato allestito il corridoio che le neonate percorreranno, nelle prossime ore, dal nido fino al mare.

“Chiediamo – l’appello dell’AMP – a chi frequenta la spiaggia di prestare particolare attenzione e non calpestare la bordura o accedere al suo interno. Grazie per la collaborazione!”

“Dal profondo del cuore – ha aggiunto Caterina Iacono – dico GRAZIE alla fantastica squadra di volontari che affiancano l’Area Marina Protetta Regno di Nettuno nel presidio del nido di tartarughine di Forio seguendo le disposizioni della Stazione Zoologica Anton Dohrn. In poco più di due giorni tutti assieme abbiamo allestito il campo, fatto i turni di controllo, messo in sicurezza il nido in previsione della perturbazione meteo e riposto l’attrezzatura in attesa di poterla riutilizzare appena il tempo migliorerà… intanto continuando a vegliare sul nido anche grazie al fondamentale supporto dei frequentatori abituali della spiaggia, delle Guardie Ambientali in servizio nel Comune di Forio e del personale della Capitaneria di porto di Ischia”.

“La percezione – continua – avuta in questi giorni, delicati in quanto a cavallo del ferragosto, è stata di profondo rispetto e collaborazione di tutti e, soprattutto, di trepidante attesa per la nascita delle piccoline. Speriamo solo che non nascano durante il temporale previsto fra stanotte e domani… Ma se anche dovesse accadere abbiamo predisposto tutto affinché arrivino senza problemi al mare e continueremo a vegliare su di loro in tutti i modi”