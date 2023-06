Stani Verde: “Lunedì la giunta e poi il consiglio comunale. Abbiamo iniziato dall’ordinario”

Stani Verde, completato ed espletato questa formalità della proclamazione, adesso non c’è più tempo. Dal 16 maggio sono trascorsi dei giorni ma bisogna mettere il piede sull’acceleratore. Mi sembra che Forio abbia bisogno di una cura ricostituente. Abbiamo visto anche, lo dico in anteprima, alcune ordinanze intelligenti come quella del diserbo su tutto il territorio stradale. Avete iniziato dall’ordinarietà che era stata un po’ abbandonata.

Si, siamo partiti subito con l’ordinario perché avevamo le strade sporche e le spiagge sporche. Non potevamo presentarci così ai turisti. C’è ancora tanto da fare anche su queste piccole cose e, dalla settimana prossima, inizieremo ad asfaltare gran parte delle strade principali, quelle che oggi sono in una situazione disastrosa. Immagino la strada che porta a Panza che purtroppo è stata oggetto di lavori che l’hanno dissestata e hanno creato non poche situazioni di disagio a cittadini e turisti. Partiamo con queste piccole cose, però da subito eravamo già al lavoro per i grandi problemi. E uno dei problemi grandi che dobbiamo risolvere è quello dei fanghi al Casale e ci stiamo lavorando.

C’è la strada Via Giovanni Mazzella che, purtroppo, continua a crollare. Ora è chiusa e crea tanti problemi. Abbiamo, come si suol dire, preso il toro per le corna e siamo già al lavoro. Naturalmente non avevamo il consiglio comunale, non avevamo ancora la giunta. Già da oggi lavoriamo e a breve daremo nomine alla giunta e avremo un quadro completo e potremmo iniziare a lavorare con delibere importanti che ci permetteranno, appunto, di iniziare questa scalata.

Grosso entusiasmo e grande armonia. Abbiamo visto nu gruppo affiatato e sembra ci siano le basi per andare avanti con armonia che coinvolge un po tutti.

E’ vero, abbiamo smentito tutti quelli che ci accusavno di avere una coalizione eterogenea, sul fatto che, magari, c’erano persone che avrebbero potuto dare fastidio a questa amministrazione. La realtà è che tutte gli eletti, ma anche chi non è stato eletto, sono persone responsabili che sanno che Forio ha dei problemi grandissimi, che la sfida è una sfida importante e sono tutti al lavoro. Anche quelli non eletti. In questi giorni mi hanno dato. Sulla scrivania ho già una marea di proposte, tutte proposte fattibili e sulle quali stiamo già lavorando da qualche giorno. I cittadini già hanno visto il cambio di marcia. Naturalmente in pochi giorni, senza la giunta e senza il consiglio comunale non è che si possono fare tantissime cose, però siamo partiti proprio col piede giusto e soprattutto, c’è un grande entusiasmo sia dei giovani sia di chi già mastica politica. Abbiamo messo insieme proprio quello che avevamo in mente.