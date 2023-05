Stani Verde: “Il nostro sì alla mensa e al contributo. Sempre!”

“Siamo arrivati a questo appuntamento elettorale – ci ha detto Stani Verde – con un percorso politico e di opposizione serio, puntuale, preciso, attento e consapevole di cosa è possibile fare subito, di cosa si deve programmare nel medio tempo e di cosa, invece, c’è bisogno di più tempo. In questi giorni, come era prevedibile, i cittadini di Forio sono bersagliati da tante parole e tanti detti e non detti. Con impegno e convinzione, evitiamo di accettare provocazioni sterili perché abbiamo rispetto per il popolo di Forio. Anche quello che non ci preferisce!.

Sulla questione mensa, argomento sempre caldo a Forio, noi siamo pronti a sfidare chiunque sui fatti: abbiamo presentato proposte e iniziative durante questi anni nella direzione di aiutare e sostenere le famiglie di Forio.

“Siamo intervenuti in consiglio comunale – chiosa ancora Verde -, sulla stampa e con i cittadini; non abbiamo mai cambiato idea: vogliamo la mensa e la vogliamo per tutti! Conosciamo la realtà scolastica di Forio, i suoi molti plessi e le sue molteplici peculiarità e abbiamo già scadenzato un programma serio che prevede degli interventi immediati (sostegno alle famiglie!) e degli interventi a medio e lungo termine per ovviare alle mancanze e alla cattiva gestione della maggioranza uscente (progetti da presentare per intercettare finanziamenti per realizzare infrastrutture e servizi). Quello di Forio – conclude il candidato a sindaco – è un popolo che merita rispetto. Merita parole chiare e comportamenti lineari.”