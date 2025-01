Stani Verde “blasta” Loffredo: “E’ tornato a diffondere inesattezze e sciocchezze”

Il sindaco di Forio, Stani Verde, ha replicato a “muso duro” ad un post (dal contenuto farneticante, in verità, ndr) in cui il consigliere comunale (dimissionario?) Loffredo lo accusava di mentire circa la devoluzione della propria indennità. Questa volta Verde ci è andato giù duro: “Leggo con stupore le ultime dichiarazioni del Consigliere Mimmo Loffredo, che, dopo una breve pausa, è tornato a diffondere inesattezze e sciocchezze, confermando ancora una volta la sua incapacità di leggere e comprendere gli atti amministrativi. Ricordo al Consigliere che non solo ha dimostrato difficoltà persino nel rassegnare correttamente le proprie dimissioni, ma continua a non capire neanche i contenuti di provvedimenti fondamentali. Ad esempio, la Delibera con cui ho rinunciato all’indennità di Sindaco, destinando quelle somme alle famiglie con redditi bassi, per aiutarle nel pagamento della mensa scolastica”.

Poi Verde aggiunge: “È opportuno sottolineare che, al momento del nostro insediamento, abbiamo ereditato un bilancio di previsione redatto dalla sua amministrazione, privo di qualsiasi somma destinata ad aiutare le famiglie nel pagamento della mensa scolastica. Per dieci anni non è stato fatto nulla per sostenere le famiglie in difficoltà. Di fronte a questa grave mancanza, siamo stati costretti a intervenire immediatamente: ho rinunciato alla mia indennità di Sindaco e abbiamo provveduto con una variazione di bilancio per destinare risorse a chi ne aveva più bisogno”.

“A differenza della precedente amministrazione – chiarisce il primo cittadino di Forio -, noi non ci siamo fermati. Con il bilancio 2024, abbiamo stanziato ulteriori 120.000 euro per i contributi al pagamento della mensa scolastica, garantendo un supporto concreto alle famiglie in difficoltà. Invito il Consigliere Loffredo a studiare meglio gli atti e ad evitare di travisare i fatti. La nostra amministrazione, a differenza della sua, ha dimostrato con i fatti il proprio impegno verso la comunità, colmando le lacune – conclude – lasciate da una gestione caratterizzata da mancanza di programmazione e attenzione ai bisogni dei cittadini”.