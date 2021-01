Spiegate ai quelli della Caritas, che le regole si rispettano!

La deriva focolarina della Diocesi di Ischia si vede anche nelle reazioni di quelli della Caritas di Ischia che pensano di poter violare anche le regole basilari che, invece, rispettano i comuni cittadini.

Dopo aver parcheggiato in maniera errata e irrispettosa delle norme, ecco il post facebook del volonatario: “Grazie Fabio di Forio un ausiliare del traffico oggi hai fatto la differenza!!! Non è possibile che in un momento così particolare si possano ancora fare queste cose incredibile!!! Ma in che paese viviamo? Cosi aiutiamo alle persone vergogna!!! vergogna!!! per aver lasciato 5 minuti il furgone per una consegna ad ischia ponte”

Ovviamente la vergogna va al volontario Caritas e non a tal “Fabio da Forio” che ha beccato l’auto della Caritas “lasciato 5 minuti il furgone per una consegna ad ischia ponte”.

Se c’è una cosa da vergognarsi è il parcheggio del furgone Caritas, non certo per la multa elevata!