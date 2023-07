Sorgeto, un violino e la magia de “O Sole mio”…

La delicatezza della melodia di una delle più belle arie della musica partenopea unito all’incanto del luogo e al suono pulito e armonico del violino suonato da Nazar sono, forse, il video più bello che vedrete oggi. Ci troviamo a Forio, precisamente nella baia di Sorgeto, uno dei luoghi più amati al mondo in cui le acque calde renali si incontrano con quelle del mare Mediterraneo creando un effetto unico nel suo genere apprezzato da residenti e turisti che non mancano di frequentarlo in tutte le stagioni dell’anno.

Lui é Nazar, giovane musicista e artista di strada che porta la sua arte in giro per il mondo e che ha scelto Forio per esibirsi in queste calde sere d’estate. Grazie al talento del nostro giovane amico musicista, le note di ‘O Sole Mio hanno riecheggiato nella baia incuriosendo i tanti turisti presenti. Uno spettacolo unico, reso possibile solo qui, sulla nostra splendida isola. Buon ascolto.