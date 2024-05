Sabato 25 maggio alle ore 18.00 la biblioteca comunale Antoniana di Ischia proporrà la presentazione del libro d Claudio Mola “L’ombra del bacio. Ovvero d’amore, d’arte e di parole”. L’autore dialogherà con la direttrice Lucia Annicelli che curerà personalmente anche le letture. L’evento s’inserisce nella rassegna “Il maggio dei libri” che sia avvia alla conclusione. «Non bisogna guardare, ma osservare, più in là, oltre l’ingenua risposta dell’apparente» questo è l’invito che Claudio Mola rivolge al suo lettore attraverso “L’ombra del bacio”. Dal dialogo con un’opera d’arte può prendere il via un colloquio con i sentimenti più segreti. Nel silenzio, solo apparente, di un marmo o di un dipinto trova, infatti, spazio una comunicazione diversa, forse più autentica che può trarre il proprio élan vital dall’amore, così come dalla passione o anche dai grandi temi che ciascuno di noi affronta nella propria esistenza. I racconti partono dalla suggestione destata da un capolavoro -uno dei Prigioni di Michelangelo, un Busto di Antinoo, il dipinto di Sant’Anna con la Vergine e il Bambino di Leonardo e altri ancora- e accompagnano il Lettore in un totale cedimento a un sogno di bellezza.

Claudio Mola, nasce a Casamicciola Terme nel 1964. Ingegnere e docente di Matematica e fisica, ha conseguito nel 2012 un Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell’Informazione presso la Seconda Università degli studi di Napoli – Aversa. La sua attività di ricerca in questo ambito ha determinato una prolifica attività di ricerca con la conseguente pubblicazione scientifica di diversi contributi di respiro internazionale. E’ stato esperto formatore ECDL presso diversi enti tra cui la scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, la NATO di Bagnoli e diversi istituti scolastici secondari di II grado. Pluriennale è stata l’esperienza come Presidente di Commissione negli Esami di Stato. Da 2019 è dal dirigente Scolastico del Liceo Statale “Niccolò Braucci” di Caivano, dopo la nomina nel 2015 all’I.C. “Ragazzi d’Europa” di Casalnuovo di Napoli. L‘ombra dl bacio è il suo primo romanzo.