Serrara, il Comune acquista il parcheggio di Succhivo

Il Comune di Serrara Fontana ha acquistato dalla Città Metropolitana di Napoli il fondo a Succhivo latistante la SP 112, ove attualmente è ubicato il parcheggio. Come evidenziato in Consiglio comunale dal vice sindaco Rosario Caruso, questa area è ubicata «in una posizione strategica, al centro del paese, unico parcheggio pubblico in zona. E’ una struttura essenziale e fondamentale per i cittadini e per le strutture ricettive. Per questo da anni abbiamo chiesto alla Città Metropolitana di Napoli di trasferirci questo bene per potenziare la ricettività di questa zona strategica». E finalmente, dopo tanta attesa e sollecitazioni, la situazione si è sbloccata.

Infatti il 16 gennaio scorso è stata aperta l’asta pubblica con il sistema del massimo rialzo sul prezzo estimativo previsto dal bando, per la vendita di una serie di beni, tra cui anche il fondo a Succhivo suddivisi in lotti separati di vendita, tra cui il fondo sito in località Succhivo. Il prezzo a base d’asta era fissato a 41.000 euro e il Comune di Serrara Fontana ne ha offerti 45.000, circa 14,76 euro a metro quadro «in linea con i valori di mercato ed anzi al di sotto degli stessi», evidenzia lo stesso Caruso. Come riportato nella delibera di Consiglio comunale sul terreno è stata già avviata una progettazione «per un parcheggio multipiano per migliorare la mobilità di Via Succhivo/Sant’Angelo e che una volta realizzato potrà forse consentire nuove valutazioni sull’accesso a Sant’Angelo».

Un acquisto importante anche nell’ottica di un decongestionamento del traffico verso il borgo di Sant’Angelo, «inoltre la conformazione pianeggiante e l’inesistenza di particolari rischi per l’area la rendono strategica ai fini della protezione civile». A maggio scorso è stata comunicata dalla Città Metropolitana l’aggiudicazione e il civico consesso ha dunque ratificato l’acquisto, demandando gli ulteriori adempimenti al responsabile del Servizio Tecnico arch. Alessandro Vacca.