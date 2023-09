Serie D, sala stampa. Buonocore: “C’era un rigore nettissimo! Bicchiere mezzo pieno, ma dobbiamo lavorare molto”

Mister Buonocore in sala stampa commenta il pari con l’Ardea e analizza, in modo particolare, quello che è stato l’atteggiamento, soprattutto mentale, dei suoi.

“Abbiamo corso – ha detto – fino alla fine. Credo che siamo andati abbastanza bene. Abbiamo avuto sempre una sua corsa continua e abbiamo fatto cercato di giocare fin dal primo tempo. E’ anche vero che ogni volta che ci si sono sotto abbiamo sempre rischiato perché non abbiamo preso bene le misure sul loro attaccante nonostante sapessimo che avevano questo tipo di soluzione di gioco. Siamo riusciti ad andare in vantaggio alla prima occasione che abbiamo avuto e poi, lo devo dire, c’è un rigore nettissimo, secondo me, c’è non ci è stato dato sull’uno a zero per noi. Quella era una palle calciata da 30 metri, non era cross da mezzo metro che sbatte sul braccio. Era rigore netto”.

Poi Buonocore ha aggiunto: “Abbiamo avuto sempre la partita sotto controllo e stavo facendo anche un cambio per stare un po’ meglio. Il loro pareggio è arrivato in un momento di stallo della gara e abbiamo preso questo gol. Sono contento, però, che poi abbiamo avuto una reazione e abbiamo provato fino alla fine. Questa è una cosa positiva perché la squadra ha continuato ad andare avanti ed ha continuato a cercare il gol. Questa fa bene e vedo il bicchiere mezzo pieno”.

Sugli errori che pur si sono visti in una percentuale da livello “giallo”, il mister chiarisce: “Dobbiamo leggere meglio le situazioni che si vengono a creare, perché, alla fine, nel secondo tempo abbiamo avuto l’intera partita sotto controllo, non abbiamo creato né noi, né loro. Si, c’è questo gol del pari, dopo il tiro, questo rimbalza, Mirko che rispinge, c’è il gol. Ma noi abbiamo avuto con Giacomarro un’occasione al novantesimo, che solo grazie alla grande parata che ha fatto il loro portiere hanno salvato la partita.

La squadra è propensa ad avere sempre la mentalità che voglio, andare sempre in avanti, cercare il gol e questa è una cosa positiva. Dobbiamo fare di più e dobbiamo lavorare nel reparto d’attacco, dobbiamo creare più occasioni da gol. Oggi non abbiamo creato tantissimo nonostante avessimo avuto un ampissimo possesso palla. Se andiamo a vedere lo score, vediamo che noi abbiamo avuto tantissimo possesso palla e loro meno. “

Ma ora la testa è già al prossimo impegno casalingo al Mazzella di domenica 17 contro il Flaminia. “Domenica al Mazzella spero di vedere tanti tifosi e tanti amici anche se so che molti sono ancora impegnati con il lavoro. L’affetto e la passione dei tifosi che ci hanno seguito fino a qui è la prova che amano l’Ischia e questa maglia”