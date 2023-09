Serie D, sala stampa. Boccolini: “Siamo andati sotto immeritatamente. Bene tutti, anche i cambi”

Mister Boccolini, dopo Ardea-Ischia commenta con un po’ di amarezza. “La nostra è una squadra che comunque non molla mai e questo è di buon auspicio per tutto il futuro della stagione. Siamo andati sotto col punteggio immeritatamente, soprattutto nella prima frazione. Nel secondo tempo siamo riusciti a cambiare le sorti del match e siamo riusciti a metterla in piedi. Certo, potevamo magari anche essere più bravi nel concludere altre azioni, però poi alla fine è stato anche bravo il nostro portiere in una delle ultime occasioni, quindi ci prendiamo questo punto”.

Il mister ha poi aggiunto: “Era importante non perdere, però dobbiamo maturare perché nel primo tempo tutte le azioni che abbiamo avuto dovevamo concludere. Loro, alla prima mezza occasione sono riusciti ad andare in vantaggio.”

Sulle occasioni mancate dei suoi, poi, ha chiosato: “Più che mangiato, Vianni è stato sfortunato perché ha preso un palo interno e di solito la palla entra. Ha fatto una grande girata da fuori area, però, ripeto, anche nel primo tempo ha avuto altre due occasioni, prima di quella c’è un’altra Sbordone. Per me l’importante è arrivare davanti alla porta ed è questo è quello che dico ai ragazzi. Adesso bisogna mettere qualcosa in più perché questo campionato non permette passi falsi. È un campionato tosto, con molte squadre attrezzate e lavoreremo più sulla concretezza in settimana”

Parlando dei suoi, chiarisce: “sapevamo che la nostra è una squadra giovane e qualcosa a livello di maturità va acquisito con l’esperienza sul campo. Sono soddisfatto soprattutto per aver recuperato il risultato che non è mai facile contro una squadra esperta come l’Ischia”

Broccolini poi aggiunge “Noi lavoriamo in settimana per preparare le gare. Non sono frasi fatte. Andremo ad affrontare al meglio la partita di domenica in domenica e speriamo di raggiungere la salvezza il prima possibile sapendo ripeto che il girone è molto complicato. Lo abbiamo dimostrato anche noi oggi contro l’Ischia, chiunque venga verrà qua non troverà una gara facile gara”

Sui suoi, poi commenta “Non mi piace parlare del singolo. Comunque sia Giuseppe Falilò che già allenato due anni fa c’è più intesa e quindi l’ingresso è stato più semplice. Però, ripeto, sono soddisfatto di tutti. Poi è normale che ci sarà una partita dove non si rende al meglio ma sono soddisfatto”

“Oggi, – chiosa in chiusura – sono contento dei cambi che sono entrati e hanno fatto quello che devono fare. Hanno dato una sterzata e una voglia diversa anche al ritmo della gara. E’ importante avere anche delle soluzioni diverse magari quando troveremo delle giornate no semplicemente per le caratteristiche l’avversario”