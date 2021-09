Scuola Covid free, campagna vaccinale per gli studenti dai 12 ai 19 anni. Appuntamento sabato 11 settembre al Palazzetto di Ischia

In vista della riapertura delle scuole, parte sull’isola d’Ischia la campagna vaccinale per i ragazzi dai 12 ai 19 anni che ancora non avessero ricevuti le dosi. Una iniziativa attuata su proposta del governatore della Campania Vincenzo De Luca e dell’assessore regionale alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche giovanili Lucia Fortini, decisa nell’ambito di una riunione tenutasi in Regione lo scorso 2 settembre. E come già accadde a febbraio per la vaccinazione del personale scolastico, a coordinare le operazioni è la responsabile dell’Ambito 15 delle isole di Ischia e Procida e dirigente dell’Istituto Comprensivo Forio 1 dott.ssa Maria Chiara Conti.

Vaccinare gli studenti è un passo fondamentale per consentire la riapertura in sicurezza delle scuole e le lezioni in presenza garantendo serenità, senza dover poi fare i conti nuovamente, dopo qualche settimana, con lo stillicidio dei positivi, delle classi in isolamento, delle chiusure, della Dad.

Ovviamente una iniziativa da realizzare in sinergia, oltre che con l’Asl, con tutti i dirigenti scolastici dell’Ambito. Per tale motivo la Conti ha indirizzato una nota al direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord dott. Antonio D’Amore, al dirigente medico per Ischia e Procida dott.ssa Maria Rossetti e ai dirigenti scolastici degli Istituti di istruzione superiore e Istituti Comprensivi di Ischia: Liceo Statale Ischia, IPS “Telese”, IIS “Mennella”, Scuola Media Statale “Scotti”, IIS “Mattei”, IC “Ibsen”, IC “Mennella”, IC Forio 1, IC Forio 2, IC “Baldino” Barano Forio.

L’appuntamento è per sabato 11 settembre dalle ore 9.00 alle ore 14.00 presso il Palazzetto dello Sport di Ischia a Fondobosso, dove sarà predisposta la sede vaccinale per i ragazzi della fascia di età dai 12 ai 19 anni. Ovviamente i minori, ovvero gli studenti tra i 12 e i 17 anni, dovranno essere accompagnati dai genitori, per il necessario assenso.

Un appuntamento di vitale importanza per la scuola isolana. Dunque al fine di ottenere la più vasta adesione possibile a questa campagna vaccinale, Maria Chiara Conti lancia un appello ai colleghi: «E’ evidente che ciascuno di noi ha la necessità di coinvolgere i nostri studenti affinché comprendano che, una volta vaccinati, tuteleranno le loro persone care e potranno essere più liberi».

Speriamo che proprio i giovanissimi, che tanto hanno sofferto per la Dad e la lontananza dai loro compagni di classe, comprendano che con la vaccinazione si potrà fare un ulteriore passo avanti verso la normalità. L’auspicio dunque è che realmente studenti (e genitori) aderiscano in massa nell’ottica di poter finalmente conseguire l’obiettivo di una scuola Covid free e, di riflesso, limitare fortemente il contagio sull’isola.