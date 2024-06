Sanità sempre più a rotoli | #4WD

Devo cominciare il 4WARD di oggi con un ringraziamento a Voi, amici Lettori. Aumentate sempre più e, cosa ancor più importante, mi aiutate con il Vostro contributo e con il Vostro incoraggiamento a mantenere questo piacevole appuntamento quotidiano che, in ogni caso, devo incastrare tra mille impegni. Un po’ meno, invece, mi piace essere definito l’unica vera opposizione all’amministrazione di Enzo Ferrandino, perché non è certo questo il mio scopo, né con lui né con gli altri amministratori pubblici dell’isola d’Ischia.

Quegli stessi amministratori pubblici, amici Lettori, che di certo faranno finta di sobbalzare dalla sedia dopo aver letto questo pezzo a proposito della nostra ASL NA 2 Nord. Perché da quanto mi è stato riferito da un autorevole, serio e ben informato amico, il pur prevedibile crollo della controsoffittatura all’ingresso del Rizzoli non è certo l’unico problema incombente nella sanità di casa nostra. E’ notizia fresca fresca che di qui a breve l’ASL dovrà svolgere dei lavori alla sede di Via Alfredo De Luca, utilizzando -a quanto pare- fondi del PNRR. E proprio ieri o ieri l’altro è stato comunicato alla farmacia distrettuale e alla stazione 118 ivi ubicate che dovranno trasferirsi in altra sede. Per la farmacia, in particolare, che fornisce i medicinali “non ordinari” a tanti pazienti dell’Isola, non sarebbe nemmeno certo il trasferimento qui sul territorio (magari a Forio) e, quindi, non si esclude la terraferma tra le destinazioni possibili. E poiché nulla è più pronto a diventare definitivo di un provvedimento provvisorio in materia di sanità pubblica, specie dalle nostre parti, c’è molto di cui preoccuparsi. Ma i sei sindaci… che fanno?

Quanto al personale sanitario, anche la carenza di medici pare avrà un notevole scossone nei prossimi mesi: gli ortopedici e i cardiologi del Rizzoli sono ormai a scartamento ridotto e fanno i salti mortali per farcela; in pediatria, dopo il pensionamento di Geppino Parisi, Rosanna Ambrosino aveva assunto il ruolo di primario facente funzioni, ma da quel che mi riferiscono pare abbia comunicato di recente via pec la sua ferma intenzione di concludere a breve la carriera. Alberto Marvaso lascerà presto la chirurgia per raggiunti e inderogabili limiti d’età e anche Maurizio Matarese, in oncologia, si dice che dal prossimo ottobre non sarà più della partita. Senza per questo dimenticare l’ormai endemica carenza di medici di base in tutta l’Isola. Anche in questo caso, non mi pare aver sentito troppi (ma neanche pochi) interventi forti e chiari dei sei sindaci al riguardo.

Ancora una volta, il povero grande “cummenda” Angelo Rizzoli si starà rivoltando nella tomba.