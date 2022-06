Sangue e Arena a bordo. Lite furibonda tra due uomini sul traghetto Adeona di Caremar finisce a botte. Uomo pestato a sangue per una presunta molestia

È di un uomo chiuso nel bagno dei disabili in una pozza di sangue, in attesa di poter ricorrere alle cure dell’ospedale, il bilancio di una furibonda lite tra due passeggeri avvenuta su un traghetto Adeona di Caremar, partito da Ischia con scalo a Procida e diretto nel porto di Napoli. È accaduto , intorno alle 18,30 di ieri, mercoledi 16 giugno. Secondo quanto ricostruito i due uomini avrebbero iniziato a discutere animatamente per quelli che, in un primo momento, erano apparsi futili motivi e in poco tempo dalle parole si è passati ai fatti. Ad avere la peggio è stato l’uomo che alcuni passeggeri unitamente al supporto dei marittimi hanno condotto in una delel toilette per sottrano alla furia del contendente. L’uomo ha riportato traumi al volto, alla testa e agli arti, oltre a diffuse ecchimosi e ferite lacero contuse ed è stato trasportato in ospedale dopo lo sbarco. Sconcerto a bordo del traghetto che aveva mollato le ancora alle 17,20 dal primo scalo di Ischia. I passeggeri parlano di scena da “sangue e arena“. Stando alle indiscrezioni raccolte il tutto si sarebbe consumato in concomitanza con lo scalo di Procida delle 18,20. Galeotta la mano poggia sulla spalla di una donna.

L’uomo pestato a sangue, prima di incorrere nelle ire del rivale avrebbe poggiato la mano sulla spalla di una signora presente a bordo. La donna avrebbe riagito invitando l’uomo a non eccedere nei comportamenti confidenziali. Lamentandosi per le molestie subite. I due non si conoscevano. L’altro uomo, volendo intervenire nella questione insorta ha invitato il passeggero a chiedere scusa alla donna infastidita.

Al rifiuto di eseguire le richieste sarebbe scattata l’ira furente del soggetto che si è scagliato con crudeltà inaudita sul “molestatore“ fino a lasciarlo esanime e sanguinante su una delle poltrone della motonave Adeona. I presenti parlano di una truce violenza, sangue ovunque, sulle poltrone, sul pavimento e persino sulle finestre del mezzo diretto a Napoli carico di viaggiatori e turisti.

Alcune persone, dinanzi a siffatta condizione hanno provato a sottrarre l’uomo dal pestaggio fino a riparare nei bagni ed evitare cosi il peggio.

Le autorità stanno ricostruendo quanto accaduto.