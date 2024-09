Ricostruzione a Ischia, una piattaforma e un’APP per il monitoraggio in tempo reale dei cantieri

È stata presentata venerdì a Ischia Irmap (Ischia Reconstruction Monitoring App), un’app e piattaforma online per monitorare in tempo reale tutti i cantieri della ricostruzione post terremoto e frana. Questo sistema, unico in Italia, utilizza tecnologie digitali avanzate per fornire aggiornamenti sugli interventi e sul loro stato di avanzamento. L’obiettivo di Irmap va oltre il semplice monitoraggio.

Una novità rilevante è rappresentata dal coinvolgimento di tutti i soggetti attuatori nel processo di ricostruzione per l’inserimento delle informazioni e dei dati. I tecnici designati come referenti da ciascun soggetto attuatore caricheranno direttamente sulla piattaforma online, mediante un’app disponibile sullo smartphone, lo stato di avanzamento delle attività, arricchito da immagini o altri materiali multimediali che forniranno una percezione visiva concreta di ciò che si sta realizzando sull’isola. Inoltre, le informazioni sul monitoraggio dei cantieri saranno accessibili online ai cittadini, i quali potranno verificare facilmente lo stato dei lavori attraverso una mappa digitale georeferenziata dell’isola.

L’Applicazione è stata creata grazie al supporto tecnico gratuito fornito dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), nell’ambito dell’accordo di collaborazione firmato dal Commissario Straordinario per la ricostruzione post terremoto e delegato all’emergenza frana, On. Giovanni Legnini, e dalla Vicepresidente della BEI, dott.ssa Gelsomina Vigliotti, il 21 aprile 2023. Questo accordo ha l’obiettivo di migliorare la resilienza climatica contro futuri eventi meteorologici estremi e di contribuire alla pianificazione per la ricostruzione sostenibile di Ischia.

Recentemente, la Bei ha emesso un bando europeo per il supporto tecnico alla struttura commissariale, vinto da Ambiente Spa. Questa azienda ha implementato una piattaforma con tecnologia Experience Esri, leader mondiale del settore, offerta gratuitamente dalla Regione Campania.

Ci sono due versioni disponibili. La versione desktop permetterà di visualizzare e gestire centralmente le informazioni di progetto, monitorando sia i dettagli finanziari che le tempistiche. La versione mobile è pensata per gli operatori sul campo, consentendo loro di caricare dati in tempo reale tramite smartphone, agevolando la raccolta di informazioni e la georeferenziazione dei progetti. Irmap è strutturata anche per favorire la collaborazione tra le parti interessate e garantire un monitoraggio continuo dell’avanzamento dei progetti, promuovendo pratiche che incoraggino la resilienza climatica e la sostenibilità nella ricostruzione dell’Isola di Ischia. La piattaforma sarà operativa dal 15 ottobre.

Con un decreto emesso dal Commissario straordinario, è stata disposta l’acquisizione e sono state stabilite le regole di funzionamento, nonché le conseguenze per il mancato aggiornamento da parte dei Soggetti Attuatori. In caso di inadempimenti, non verranno forniti i finanziamenti e interverrà la struttura commissariale con costi a carico dei soggetti attuatori inadempienti.

“Ringrazio la BEI, la Società ambiente e la ESRI per la realizzazione di tale importante piattaforma digitale e per il supporto che daranno al suo funzionamento. Ringrazio altresì la Regione Campania che ha messo a disposizione la piattaforma digitale adattata alle esigenze della ricostruzione sull’isola di Ischia – ha commentato il Commissario straordinario Giovanni Legnini – Si tratta di uno dei sistemi più avanzati, appositamente realizzato per la gestione dell’emergenza e della ricostruzione pubblica sull’isola di Ischia, che consentirà di accrescere la qualità delle informazioni per i cittadini e le istituzioni, il livello di trasparenza degli attori pubblici e la tempestività ed efficacia degli interventi”. Il controllo costante e l’accessibilità a tutti alle informazioni, ha concluso Legnini, “costituirà una leva importante per migliorare le performance della pubblica amministrazione a fronte dei poderosi programmi di messa in sicurezza del territorio. Si tratta di un graditissimo “dono” che la BEI ha voluto fare alla governance della ricostruzione e per il tramite di essa ai Comuni e ai cittadini coinvolti. Cercheremo di fare buon uso di tale innovativo strumento per migliorare la qualità e tempestività delle attività di tutti”.

“Noi abbbiamo accolto di buon grado questa inziativa, sollecitata dal Commissario Legnini e recepita dala Bei che, con società di primo come Esri e Ambiente spa, è stata donata all’isola di Ischia. Disporre, con un solo copo d’occhio, di tutta la rete degli interventi in atto, dalla prima fase progettuale fino alla realizzazione, su una piattaforma on line consultabile da tutti, rappresenta una valenza enorme per la trasparenza, l’efficacia e la velocizzazione degli interventi della ricostruzione. E’ un altro buon servizio che oggi rendiamo alla collettività”.

All’incontro di oggi a Casamicciola hanno partecipato, oltre al commissario Giovanni Legnini e al sindaco Giuseppe Ferrandino, anche Gianluca Loffredo, Vicecommissario, Claudia Barone (Banca Europea degli Investimenti), Emilio Misuriello (Amministratore Delegato ESRI Italia), Massimo Bisogno (Direttore US11 della Regione Campania), Enrico Rossi (Ambiente spa) e i sindaci Giacomo Pascale, Irene Iacono. Dopo la sessione introduttiva dei lavori è seguita una parte tecnica con Claudio Carboni (Solution Architect), Andrea Lucioni (Ambiente spa), Nicola Bertolini (Ambiente spa), Daniela Aiuto e Dimitri Dello Buono (Struttura commissariale).