Promozione. Weekend dolceper il Procida, si torna a vincere

PROCIDA-CASAL DI PRINCIPE 3-0

Weekend dolce per il Procida che, grazie a una prestazione di grande spessore, ha mandato KO il Casal di Principe. Con questa importante e netta affermazione, la squadra isolana si rilancia prepotentemente nella lotta per la salvezza. Complice la sconfitta del Nuova Napoli Nord, il distacco che separa il Procida dalla permanenza diretta in categoria si è ora ridotto a 6 punti. Il match è stato deciso da una straordinaria tripletta di Lorenzo Costagliola, protagonista assoluto della giornata.

Il Procida ha mostrato grande voglia di riscattarsi dopo le due sconfitte consecutive che avevano rallentato la corsa salvezza. Tuttavia, nonostante il 3-0 finale possa far pensare a una gara in discesa, il Casal di Principe non ha mai smesso di lottare, mettendo in diverse occasioni in difficoltà la retroguardia isolana. Il prossimo turno rappresenta un’opportunità d’oro per i biancorossi di consolidare questo successo: allo “Spinetti”, il Procida ospiterà il fanalino di coda Blue Devils, con l’obiettivo di accorciare ulteriormente le distanze dalla zona salvezza.

Qui Barano

Situazione complicata, invece, per il Barano. A causa delle avverse condizioni meteo, la squadra non è scesa in campo nella sfida contro il Rione Terra, prevista allo stadio comunale Giarrusso di Quarto. La gara è stata rinviata a data da destinarsi.

Le notizie dagli altri campi non sono state incoraggianti per la truppa guidata da Flavio Leo, attualmente penultima in classifica. Le vittorie di Viribus Unitis e MP San Giorgio hanno ulteriormente complicato il cammino verso la salvezza diretta. Ora, il distacco dal Barano, è di 10 lunghezze.