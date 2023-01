Promozione. Procida, Quirino e Gadaleta non bastano

Inizia con una sconfitta il 2023 del Procida. La truppa guidata da Simone Lubrano Lavadera, infatti, è stata superata in rimonta, allo Stadio Comunale di Brusciano, dalla Viribus Unitis. Dopo un primo tempo ben condotto e chiuso in vantaggio, la formazione isolana nella ripresa ha pagato un blackout mentale che ha permesso agli avversari di andare in gol ben tre volte in quindici minuti. Con questo risultato il Procida perde l’occasione di mantenere un certo margine di vantaggio dalla zona play-out che, in attesa della sfida tra Quartograd e Virtus Vesuvio Ottaviano, dista sette punti.

La Viribus Unitis cerca sin dai primi minuti di fare la partita, ma all’8’ è il Procida a sbloccare le ostilità con una conclusione di Quirino che sorprende il portiere sul primo palo. I locali provano a scardinare l’attenta linea difensiva isolana con il giro palla, ma senza arrivare con efficacia dalle parti di Lamarra. All’ora di gioco Lorenzo Costagliola ha la chance per raddoppiare, ma il suo tentativo finisce alto sul fondo. La ripresa inizia con la Viribus Unitis in proiezione offensiva e con il Procida che fatica a reagire. Al 48’, infatti, Bracale pareggia i conti con un’incornata che non lascia scampo a Lamarra. La reazione dei ragazzi di Lubrano è nulla e i padroni di casa trovano la rete del sorpasso con Mazza.

Poco dopo, grazie ad un calcio di rigore molto dubbio, arriva anche il tris di Coppola che spiazza l’estremo difensore biancorosso. Il Procida cerca di riaprire il match e con Gadaleta ci riesce: il numero 7 è abile a sfruttare nel migliore dei modi l’imbucata di Lorenzo Costagliola e a gonfiare la rete. Nel finale la compagine procidana tenta il tutto per tutto, ma il forcing non evita la prima sconfitta del nuovo anno.

Viribus Unitis-Procida 3-2

Procida: Lamarra, Veneziano C. (Gamba), Scotto Di Monaco (Piro), Calise (Visaggio), Minauda (Paccone),Vanzanella, Aurelio (Gadaleta), Veneziano G., Quirino, Costagliola A., Costagliola L. All.: Simone Lubrano Lavadera

Marcatori: 8’ Quirino (P), 48’ Bracale (VU), 59’ Mazza (VU), 62’ rig. Coppola (VU), 80’ Gadaleta (P)

Arbitro: Gabriele Imparato Sirica di Salerno