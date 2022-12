Promozione. Barano, un altro stop che non fa bene

Cesare Errico | Il Barano, dopo l’ottimo pareggio casalingo contro Il Punto Di Svolta, esce sconfitto dal confronto con il Frattamaggiore. I ragazzi di Biagio Lubrano Lavadera, considerata l’inferiorità numerica degli avversari per praticamente tutto l’arco della partita, non sono riusciti a far male agli avversari e hanno pagato pesantemente il blackout accusato nella prima frazione di gioco. Un ko che fa scivolare ulteriormente i bianconeri in classifica.

Attualmente la formazione baranese, infatti, è in piena zona playout a +3 su quella retrocessione. Il match si rivela subito nervoso. Al primo minuto, infatti, i padroni di casa restano in dieci uomini per l’espulsione di Baratto, reo di aver colpito con uno schiaffo al volto Fiorentino. Il Barano prova a sfruttare la superiorità numerica e con De Luise chiama all’intervento D’Auria. La truppa di Lavadera, però, esce improvvisamente di scena e subisce gli avversari. Il Frattamaggiore, difatti, è abile a concretizzare le palle gol create e nel giro di dieci minuti chiude la sfida.

Le marcature le apre Pirone, caparbio a capitalizzare una palla inattiva. Il raddoppio arriva con Scognamiglio al termine di una ripartenza, infine è Panico a calare il tris su calcio di rigore. Il Barano, dopo i tre schiaffoni, si affida a Nicola Conte, la cui conclusione non sortisce gli effetti sperati. Nei secondi quarantacinque minuti gli isolani faticano a creare spazi, il Frattamaggiore chiude perfettamente ogni varco e gestisce senza subire. Gli unici sussulti baranesi sono di Conte e Formisano, il primo direttamente da calcio di punizione il secondo con un tentativo da fuori area: in entrambe le circostanze il portiere locale non corre alcun rischio. Una sconfitta che deve far riflettere in casa Barano, alle prese anche con le problematiche fisiche di Castaldi, Sorbo e Invernini a pochi giorni dal recupero contro il Procida.

tabellino

Frattamaggiore-Barano 3-0

Frattamaggiore: D’Auria, Costanzo G. (Di Silvestro), Costanzo F. (Damuro), Castiglione, Baratto, Pellini, Ardovino, Marigliano, Panico (Bosson), Pirone (Landi), Scognamiglio (Maiello). All.:Auletta.

Barano: Castaldi (Re), Lubrano, Trani, Saurino, Muscariello, De Luise, Fiorentino (Mattera), Conte, Invernini (Di Meglio), Cantelli, Annunziata (Sorbo) (Formisano). All.: Lubrano

Marcatori: Pirone (F), Scognamiglio (F), Panico (F)