Promozione. Barano, si parte con 0-2 a Massalubrense

Massa Lubrense 2 - 0 (0 - 0) Barano 44' GOL MASSALUBRENSE - Veropalumbo 87' GOL MASSALUBRENSE - Di Sarno

Inizia con una sconfitta il campionato del Barano. Dopo il ko in Coppa Campania Promozione per mano del Boys Napoli Ponticelli, gli isolani non sono riusciti a rifarsi sul campo del Massa Lubrense.

I primi quarantacinque minuti sono trascorsi privi di particolari sussulti, le due formazioni si sono fronteggiate a viso aperto ma senza creare pericoli nei pressi della porta avversaria. Al 44’, però, in maniera anche rocambolesca, i padroni di casa sono riusciti a trovare la via del gol con un tiro-cross di Veropalumbo che non ha lasciato scampo a Delicato. Nella ripresa il Barano, alle prese con alcune defezioni, ha provato a cambiare le carte in tavola ma è stato costretto ad adattare i subentrati in posizioni del campo poco congeniali alle loro caratteristiche.

Tutto ciò ha favorito il Massa Lubrense che, nel finale di gara, ha chiuso i giochi con la rete siglata da Sarno. Resta il rammarico in casa bianconera, non tanto per il risultato, ma per essere giunti al ‘Cerulli’ con assenze importanti e con pochi allenamenti nelle gambe. L’importante ora è resettare la mente, provare a recuperare qualche pedina e preparare nel migliore dei modi il prossimo impegno casalingo contro il San Vito Positano, ieri vittorioso per 2-1 sull’Ottaviano.

Il tabellino

MASSA LUBRENSE: Campolo, Vecchione, Veropalumbo, Amuro (Alfano), De Stefano, Aiello, Pesacane (Di Sarno), Ruocco (Rosa), Morvillo (Balduccelli), Cappiello, Lucarelli (Liguori). A disposizione: Cipolletta, Costagliola, Casa M., Casa F. Allenatore: Luciano Ricciardi.

BARANO: Delicato, lubrano Lavadera, De Luise, Formisano (Di Sapia), Aloi, De Simone, Trofa, Sorrentino (Di Iorio), Invernini, Conte, Pesce (Boccanfuso). A disposizione: Di Maio, Di Iorio, Iacono. Allenatore: Biagio Lubrano Lavadera.

ARBITRO: Giuseppe Mandato di Napoli

ASSISTENTE 1: Enrico Palma di Napoli

ASSISTENTE 2: Michele Iuliano di Napoli

AMMONITI: Amauro (M), Trofa (B), Conte (B), Di Sapia (B)

MARCATORI: 44’ Veropalumbo (M), 87’ Di Sarno (M)