Promozione. Procida, 3 gol e bye bye Terzigno

Cesare Errico | Il Procida, davanti alla bella cornice di pubblico dello Spinetti, supera nettamente il Terzigno e mette alle spalle i due ko maturati per mano di Santa Maria La Carità e Agerola. Gli isolani, attualmente ottavi a 21 punti, sono stati abili nel chiudere la pratica nella prima frazione e a condurre il gioco per l’intero arco del match. Vista l’importanza della posta in palio, i ragazzi di Simone Lubrano Lavadera partono con il piede sull’acceleratore. Le prime vere chance della sfida, infatti, sono di marca biancorossa: Lorenzo Costagliola prima si lascia fermare dall’estremo difensore avversario, successivamente viene colto in posizione di offside.

Al quarto d’ora di gioco il Procida passa in vantaggio proprio con il numero 9, abile a battere De Caro con un preciso tiro scoccato da fuori area. I padroni di casa continuano a fare la partita, mentre il Terzigno fatica a reagire. Al termine di una ripartenza ben condotta, Antonio Costagliola cala il bis con una conclusione che non lascia scampo al portiere avversario.

Il Procida non ha intenzione di accontentarsi e con una magistrale punizione di Minauda dai trenta metri trova anche il gol che fissa il risultato sul 3-0. Nella seconda frazione di gioco, i biancorossi si limitano a gestire il risultato e i ritmi della partita. Il Terzigno tenta di innescare gli attaccanti per provare ad impensierire Lamarra, ma senza incisività. Nel finale, i ragazzi di Amarante hanno l’opportunità di ridurre il passivo ma sprecano un calcio di rigore. Al triplice fischio del direttore di gara, mister Lubrano può essere soddisfatto dell’ottima prova dei suoi anche in vista del recupero della partita contro il Barano.

Procida – Terzigno 3-0

Procida: Lamarra, Gamba A. (Veneziano), Calise (D’Orio), Scotto (Visaggio), Minauda, Vanzanella, Aurelio (Gamba M.), Veneziano, Quirino, Costagliola A. (Gadaleta), Costagliola L. All.: Lubrano Lavadera

Terzigno: De Caro, Langella, Carrella, Piccirillo, Dattilo, Romano, Ranieri (Borriello), D’Alessio, Polizzi, Paduano (Egidio), Prisco. All.: Amarante

Marcatori: Costagliola L (P); Costagliola A (P), Minauda (P)