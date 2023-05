Porto di Casamicciola, Stani D’Orta: “In Regione non hanno ben chiaro quanto sia grave la situazione”

La questione “Porto” per il Comune di Casamicciola Terme diventa sempre più intricata, con le istituzioni che sembrano lontane dalla comprensione del problema. I giorni passano e le ripercussioni sul turismo e sul tessuto economico dell’Isola iniziano ad essere evidenti. Abbiamo raggiunto Stani D’orta del “Comitato per Casamicciola”: Stani D’Orta, c’è stata una nuova nota alla Regione Campania per risolvere il problema del porto di Casamicciola Terme. Questo braccio di ferro continua e sembra che le istituzioni non vogliano sentire.

“Purtroppo le istituzioni pensano di aver risolto il problema mettendo le corse del traghetto solo il fine settimana. Il problema, però, è ben più grande. Le presenze sull’isola sono meno rispetto all’ anno scorso delle 35.000 che ci sono state per il ponte del 25 aprile. A Casamicciola sono sbarcati solo in 2000. Non arriviamo a 2500 persone. Questo fa capire che il riflesso sull’economia locale è negativo. Abbiamo strutture alberghiere con presenze in calo. Ci troviamo alle Terme a Piazza Bagni, che oggi inaugurano l’apertura ed è fruibile, così come Piazza Marina. Dobbiamo far capire che l’isola è Casamicciola e che può e deve fare turismo anche quest’anno.”