Politica, Elly Schlein il 31 agosto a Procida

Anche quest’anno il Partito Democratico di Procida, in collaborazione con la Federazione di Napoli, ha organizzato la Festa dell’Unità. Nello scenario di Marina Chiaiolella, il Circolo locale si confronterà sui temi legati all’attualità delle scelte politiche nazionali, regionali e locali insieme ai rappresentanti regionali e nazionali del Partito oltre che del mondo sindacale. Sarà l’occasione di ospitare sull’isola anche la Segretaria Nazionale Elly Schlein che interverrà a chiusura della Festa.

“Quest’anno la Festa dell’Unità di Procida apre anche la Festa dell’Unità tenuta dalla Federazione Metropolitana e ringrazio il segretario provinciale Giuseppe Annunziata per la fiducia e il supporto durante tutte le fasi dell’organizzazione. Ospitare la Segretaria Nazionale Elly Schlein ci riempie di orgoglio e sarà l’occasione per dibattere insieme anche di questioni locali ma comuni a tante realtà come la nostra.” ha commentato il Segretario del Circolo PD di Procida Raimondo Scotto di Covella.

Come da tradizione non mancheranno i momenti culinari e musicali. Durante la manifestazione sarà possibile tesserarsi per l’anno 2024 al Partito Democratico e firmare a favore del Salario Minimo e del referendum abrogativo sull’Autonomia Differenziata