Poker d’affari con le strisce blu a Lacco Ameno

Ida Trofa | L’asse Giacomo Pascale-Leonardo Mennella partorisce l’ultimo sfregio ai lacchesi. Si lucra sui malati dell’ospedale, si lucra sull’assunzione degli ausiliari del traffico con una azienda privata senza bando e si indora il tutto con la scusa delle app, l’avanguardia tecnologica e i grattini dal “sapore ancestrale” messi all’indice da un esecutivo compatto sulla rivoluzione blu di Lacco Ameno e la volontà di trasformare ogni area, anche le più disparate del paese, in una “zolla” a pagamento. A breve si pagherà anche l’aria all’ombra del Fungo. Qui tra mare, porto e terra non c’è più un angolo libero per cittadini. Quattro le novità sulla sosta a pagamento varata dal governo Pascale su proposta del duo Pascale-Mennella, con il secondo, delegato al traffico, in qualità di proponente ha il sapore della beffa per chi vive e lavora a Lacco Ameno, soprattutto. Un poker d’affari con le strisce blu approvato e vidimato già in giunta e pronto all’imminente entrata in vigore. Quattro le novità che rivoluzionano il modo di pensare e vivere il paese: sosta “blu” a pagamento tutto l’anno, sosta a pagamento davanti all’Ospedale Anna Rizzoli e nei parcheggi periferici, parcometri su tutto il territorio ed uso dei grattini fino ad esaurimento scorte e conseguente creazione di un’app, assunzione degli ausiliari del traffico con un comodo affidamento all inclusive a sei mesi per ulteriori sei mesi rinnovabili, E’ questa la proposta che rivoluziona il modo di vivere la comunità, mette le mani nelle tasche della gente e apre le casse delle solite società private in affari con il pubblico ed i politici che lo governano.

La delibera di giunta è la n. 92 del 10 giugno 2022 avente ad oggetto l’Attivazione parcheggi ed aree di sosta a pagamento senza custodia. Indirizzi al Responsabile del V Settore per l’esperimento della procedura di affidamento per la fornitura di servizi di gestione per mesi 6 (sei) rinnovabili per ulteriori 6 (sei) mesi.

Una delibera votata all’unanimità alla quale partecipano, in videoconferenza, attraverso la piattaforma telematica denominata whatsapp, proprio gli assessori Leonardo Mennella e, un dettaglio, Giovangiuseppe Zavota. Contestualmente

Sindaco e Vicesindaco assicurano un provvidenziale intervento in presenza nella sala delle adunanze della Sede Comunale. Conduce le danze il segretario generale, Andrea Pettinato.

Su proposta dell’Assessore Leonardo Mennella il paccotto lacchese è bello e confezionato. Guarda, ma da lontano, il comandante dei Vigili Urbani, Raffaele Monti, che non potrà fare altro che produrre gli atti consequenziali agli indirizzi politici. Suo solo il parere in ordine alla regolarità tecnica.

La sosta a pagamento non è certa una novità.

Il paese la conosce fino dal 1999, quando furono individuate le strada urbane da destinare a parcheggio subordinato al pagamento di una somma mediante dispositivi di controllo di durata della sosta senza custodia del veicolo, ma mai, come in questo caso aveva vissuto una previsione cosi estesa, quasi da non lasciare escluso nessun angolo del paese (fa forse eccezione l’area terremotata del Fango. Sic!).

Fa gioco al progetto Lacco Ameno in blu, la riperimetrazione del centro urbano e l’aggiornamento all’anno 2022, con la quale è stata ampliata l’area del centro abitato includendo anche parte della località Fundera.

Poker di affari a strisce blu

Infatti, in tal senso, l’esecutivo del Barone Pascale ha “ritenuto di individuare come nuova area di sosta a pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta senza custodia in via Fundera l’area di parcheggio antistante l’ingresso del Pronto Soccorso e l’ingresso principale dell’ospedale A. Rizzoli”

In questo caso, la Città Metropolitana di Napoli, Ente proprietario della strada, ha espresso il proprio parere favorevole (nota prot. n° 0074391 del 8 giugno 2022).

Secondo gli inquilini di Piazza Santa Restituta “in concomitanza dell’avviamento della stagione estiva è opportuno procedere ad una nuova regolamentazione ed organizzazione dei servizi di gestione delle aree di sosta a pagamento già esistenti e quelle di nuova individuazione al fine di razionalizzare in modo complessivo tutte le aree di sosta a pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta senza custodia”.

Inoltre, ufficialmente, “per migliorare la modalità di pagamento della sosta lungo le strade del centro storico, attualmente prevista solo mediante utilizzo di “gratta e sosta” è opportuno installare anche i parcometri uniformandole alle modalità di pagamento nei parcheggi di Via Litoranea e Via San Montano“.

Questa mossa precede la creazione di una apposta app di pagamento. Una tecnologia ancora in là da venire che sarà attuata una volta che saranno esaurite tutte le scorte di grattini. Così Pascale & Co, richiamata la deliberazione della Giunta comunale n 50 del 29 marzo 2022 avente ad oggetto “Servizi a domanda individuale: aree di sosta/parcheggi a pagamento senza custodia dei veicoli sul territorio comunale – Individuazione tariffe anno 2022” si è stabilito di estendere all’intero arco dell’anno la destinazione a sosta a pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta senza custodia, oltre a Via Roma, C.so A. Rizzoli e Piazza S. Restituta, anche le aree di parcheggio in disponibilità dell’Amministrazione Comunale presenti in Via Litoranea, Via San Montano, Via IV Novembre e Via Fundera secondo il calendario, gli orari e le tariffe approvate con la richiamata delibera di Giunta Comunale n 50 del 29 marzo 2022.

Il controllo delle aree di sosta a pagamento, fatta salva la competenza degli organi di polizia stradale indicati nell’art. 2 del C.d.S., sarà eseguito anche da parte di dipendenti della ditta affidataria del noleggio dei parcometri e dei servizi di gestione connessi al funzionamento degli stessi.

Effetto immediato

La disposizione con effetto immediato. Da subito, insomma, in tutte le aree di sosta e parcheggi siti sul territorio comunale, sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, non sarà più limitato ai mesi estivi (luglio, agosto e settembre) ma sarà in vigore per l’intero anno sia nei giorni feriali che festivi, come già deliberato per le strade del centro storico.

Nuova area di sosta a pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta senza custodia in via Fundera l’area di parcheggio antistante l’ingresso del Pronto Soccorso e l’ingresso principale dell’ospedale A. Rizzoli. In tal senso è stato fornito specifico atto di indirizzo e mandato al Responsabile del V Settore per l’adozione di tutti gli atti di competenza finalizzati all’esperimento della procedura di affidamento dei servizi di gestione della sosta a pagamento a ditta specializzata nel settore consistenti nel servizio:

di noleggio di parcometri comprensivo di manutenzione ordinaria e straordinaria, da installarsi tutte le aree destinate a sosta a pagamento; di rilascio delle tessere di abbonamento, di scassettamento dei parcometri e riversamento alla tesoreria comunale del danaro raccolto presso i parcometri; di assunzione di n° 2 Ausiliari al traffico a tempo determinato a 18 ore settimanali per complessive 12 mensilità con finalità di accertatori delle violazioni previste per l’omesso pagamento della tariffa prevista per la sosta; della realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.