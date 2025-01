Peculato a Marina di Casamicciola, chiuse le indagini su Gelsomino Sirabella

All’ex liquidatore di Marina di Casamicciola, l’avvocato Gelsomino Sirabella, è stato notificato l’atto di conclusione delle indagini da parte della Procura della Napoli con l’accusa di peculato. Sirabella avrebbe mal gestito 14mila euro della società che gestisce il porto turistico di Casamicciola Terme.

Con il termine “peculato”, nel diritto penale italiano, si intendono quei reati previsti nel codice penale agli artt. 314, 314-bis e 316, concernenti tutte le azioni di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio che si appropriano o distraggono denaro o altra utilità di cui hanno la disposizione.

Nel caso di Sirabella, stando a quanto ha appreso “Il Dispari”, si tratterebbe di una discrasia tra la cassa e il bilancio. Una cifra, diciamocela tutta, alquanto irrisoria se consideriamo che Sirabella ha gestito la Unipersonale in liquidazione del comune di Casamicciola Terme per ben 8 anni e che fattura importi ben più consistenti anche se non bastevoli a tenere la società in performance produttive. Ma questa è un’altra questione che attiene anche alla gestione manageriale del porto di Casamicciola che era indirizzata dalla passata stagione politica della cittadina termale.

L’accusa nei confronti di Sirabella sarebbe figlia di una denuncia partita dal nuovo management della società e rispetto alla quale Sirabella, difeso dall’avvocato Gino Di Meglio, dovrà rispondere durante il processo il cui iter è appena partito.

Un processo durante il quale si farà luce su quello che è stato il fine della somma e, in particolare, anche per la definizione del reato in quanto tale, se questi soldi o queste utilità siano davvero finite nelle disponibilità di Sirabella o, invece, come sembra, siano stati utilizzati per altri motivi.