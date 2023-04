Pazziarellæ criaturarum | #4WD

Daily 4ward di Davide Conte del 7 Aprile 2023

A Forio ormai la situazione è più che definita: lo scontro è tra Stani Verde e Pasquale Capuano e sono certo che si avvererà quanto ho predetto molto tempo addietro: per la prima volta un outsider relativamente giovane dell’opposizione conquisterà la vittoria finale contro un’espressione della maggioranza uscente e in carica. Non c’è storia! Verde è pronto a fare la differenza e ha dalla sua il merito di aver resistito a un mostro sacro come Francesco Del Deo fino al ballottaggio, cinque anni fa. Capuano, di contro, non sembra convincere neppure molti dei suoi stessi alleati, per cui tutto lascia presagire che io abbia visto giusto. Tuttavia, la prudenza è d’obbligo!

E’ a Casamicciola che le cose sembrano ingarbugliarsi e, come sempre, il tutto potrebbe fare gioco al solito nato con la camicia: Giosi Ferrandino. Peppe Silvitelli ha già la lista pronta, gli mancherebbe solo un ultimo inserimento “rosa” per completarla nel migliore dei modi e far passare qualche notte insonne all’europarlamentare prima di un possibile ritiro dalla competizione. Ma come al solito è il fuoco amico a farla da padrone: Giovan Battista Castagna sembra improvvisamente propenso a sostenere un candidato a sindaco “donna” al posto del suo ex vicesindaco (tale Barr), mentre sembra che qualcuno stia alimentando le speranze di Ciro Frallicciardi di compiere finalmente il salto di qualità ed essere lui a guidare il gruppo con il placet di Fratelli d’Italia, che ancora non si decide a darsi una degna organizzazione locale dalle nostre parti.

Cosa ne penso? È molto semplice. Per Forio, tanto basta! Per Casamicciola, credo manchi una vera e propria leadership pronta a sedere tutti intorno a un tavolo con la giusta autorevolezza e a trovare quella classica quadra che, allorquando mancante, ha storicamente provocato dolori e sconfitte annunciate puntualmente verificatesi. Bisognerebbe trovare un padre nobile che, bacchetta alla mano, fosse in grado di spiegare che la politica non è un gioco da ragazzi e men che meno da affaristi di bassa lega.

Abramo, sei così impegnato per i prossimi sette giorni?