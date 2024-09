Panza, perizia per il fondo da destinare a parcheggio

Il Comune di Forio continua l’attività di ricerca di aree da destinare a parcheggi sul territorio – di cui vi è grave carenza – acquistando o locando terreni privati. In questo caso si tratta di un fondo ubicato a Panza alla Via Pozzi, da prendere in fitto per dotare anche la frazione di aree di sosta. L’iniziativa dell’Amministrazione comunale era partita un anno fa, affidando con delibera di Giunta al responsabile del I Settore il compito di procedere in tempi brevi alla pubblicazione di uno o più avvisi di manifestazione d’interesse finalizzati a rilevare la disponibilità di privati alla vendita o locazione di aree. L’avviso era stato pubblicato a settembre 2023 e riguardava anche gli immobili da destinare a scuole dell’infanzia. Come attesta il responsabile del I Settore arch. Marco Raia, molteplici sono le offerte pervenute da proprietari di terreni e ad ottobre dello scorso anno era stata nominata la commissione di valutazione. Alcune procedure si sono già concluse o sono in fase avanzata.

Resta invece ancora da perfezionare quella del fondo a Panza offerto in locazione dal proprietario Francesco Savio, che è stato ad ogni modo già ritenuto idoneo e rispondente alle esigenze del Comune. Per procedere alla stipula del contratto di locazione è però necessario far redigere una perizia estimativa al fine di determinare il canone di fitto. Raia ha dunque proceduto a conferire il relativo incarico mediante affidamento diretto sulla piattaforma PCP di Anac «per consentire l’accelerazione e semplificazione delle procedure, mediante affidamento diretto in considerazione della natura dell’intervento in oggetto e stante la necessità di darne esecuzione in tempi brevi». A redigere la perizia sarà il geom. Errico Romano con studio a Forio. Costo dell’operazione 1.000 euro oltre oneri.