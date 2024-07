Olympic Judo Forio, un grande successo per la 8va edizione del Summer Camp!

Volge al termine l’evento organizzato dalla società isolana, Olympic Judo Forio, in memoria di Adriana Serpico. Oggi cala il sipario sulla Manifestazione Sportiva che ha visto sull’isola la presenza dei due Olimpionici Susy Scutto, atleta Fiamme Gialle gruppo sportivo Guardia di Finanza, 1° prima nel ranking mondiale della categoria -48 kg e Antonio Esposito, atleta delle Fiamme Azzurre – Polizia Penitenziaria, 9° nono nel ranking mondiale nella categoria – 81 kg.

Provate ad immaginare i 500 atleti che hanno riempito il tatami del Palazzetto dello Sport di Forio d’Ischia, provate ad immaginare le 32 società provenienti da tutta l’Italia che non hanno voluto mancare alla Kermesse che ormai è arrivata all’8^ Edizione imponendosi negli anni tra gli appuntamenti di rilievo del Judo Nazionale ed inserita tra le manifestazione di interesse del Comune Foriano.

Tanti i momenti che hanno caratterizzato questi tre giorni.

All’apertura dello stage tutti i judokas si sono stretti attorno al maxi schermo allestito per l’occasione all’interno della struttura per ricordare Adriana Serpico. Il video per ricordare Adriana Serpico, emozionante, con i suoi sorrisi e sguardi, quasi a dire che era lì con noi;

le lacrime che hanno stretto in un abbraccio gli organizzatori e i tanti presenti per l’emozione di avere ricordato ancora una volta la loro amica;

A seguire, i tantissimi bambini una volta all’interno del Palazzetto dello Sport, si sono ritrovati davanti, quasi increduli, i loro idoli proiettati in un gigantesco backdrop, dimensioni 3 metri per 10.

Per assicurarsi la presenza di un pezzo di storia del judo italiano, gli organizzatori non si sono fatti mancare un’altro ospite, Antonio Ciano, Tecnico del gruppo sportivo Fiamme Gialle nonché collaboratore della Nazionale Italiana di judo. Attraverso Allenamenti intensi, intervallati da ore passate al mare, i tantissimi judokas , tecnici ed accompagnarori sono riusciti a godersi appieno l’isolaverde .

La presenza del Presidente Nazionale del settore Judo Fijlkam, Giuseppe Matera, del Presidente Regionale Settore Judo, Bruno D’Isanto del tecnico delle Fiamme Oro della Polizia di Stato e responsabile Nazionale Italiana Universitaria Massimo Parlati oltre alle Autorità locali intervenute quali il dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Ischia, Vice Questore Aggiunto dott. Ciro Re ex judoka della nazionale italiana di judo, l’assessore allo sport del comune di Forio d’Ischia il dott. Gianni Mattera e l’assessore la turismo dott.ssa Jessica Lavista, hanno ben evidenziato lo spessore e la qualità di questo evento.

Gli organizzatori, i tecnici judokas Maurizio Bianculli e Mimmo D’Angelo, che da anni credono in questo progetto, al termine, stremati dal lavoro svolto, ma contenti, si sono stretti in un arrivederci al prossimo anno, perché loro già pensano al futuro, con i loro sogni già pensano a come fare divertire i vostri piccoli… ma grandi campioni.

A sostenere la kermesse, la società NetCom Group Enginering spa, Casthotels, Verde Assicurazioni, Palloncinando , Neon Verde e Lido del Sole Sant’ Angelo.