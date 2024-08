Nove milioni di fondi per Casamicciola, ampliato e ristrutturato l’Eliporto

Nove milioni di fondi per mettere in sicurezza e implementare la funzionalità di edifici ed impianti comunali di Casamicciola Terme sono stati deliberati dal Dipartimento Casa Italia nell’ambito degli interventi di prevenzione del rischio sismico di infrastrutture pubbliche delle isole minori italiane.

Con il finanziamento più importante, di circa 6 milioni di euro, si renderà più funzionale, moderna e completa una delle strutture fondamentali per l’isola d’Ischia, l’Eliporto, che riveste una funzione cruciale nel caso di eventuali emergenze.

Grazie allo stanziamento del Dipartimento Casa Italia sarà infatti edificata una nuova elisuperficie accanto a quella già esistente, ampliamento che permetterà a più elicotteri di operare e restare in sosta contemporaneamente, opzione essenziale in caso di criticità.

Inoltre sarà realizzata una nuova scogliera a protezione dell’eliporto, sarà ristrutturata la piazzola di atterraggio esistente, edificata una sala d’aspetto e l’intero impianto sarà dotata di moderni sistemi di illuminazione e segnalazione visiva, del vento e di sistemi di attenuazione dell’impatto acustico prodotto dagli elicotteri.

L’altro intervento riguarda il plesso scolastico Manzoni, che ospitava 200 alunni e che attualmente è inagibile a seguito del sisma del 2017, ed è finalizzato al miglioramento ed adeguamento sismico e funzionale per riattivarne le sue funzioni di scuola primaria e secondaria e sarà finanziato per 2 milioni di euro.

Il terzo progetto approvato – a cui è stato assegnato un finanziamento da un milione di euro – è quello per il palazzo della Bellavista, sede della casa comunale sino al terremoto di sette anni fa che lo ha reso non agibile, e che prevede la realizzazione di opere per il miglioramento ed adeguamento sismico, efficientamento termico ed adeguamento funzionale che consentiranno di tornare ad ospitarvi il municipio ma anche la sede del COC (il Centro Operativo Comunale, fondamentale per la gestione delle emergenze).

Gli interventi al plesso Manzoni ed al palazzo della Bellavista andranno a co-finanziare interventi di fatto già dotati di fondi permettendo così di destinare ben 3 milioni di euro di risorse ad altri interventi di ricostruzione post calamità in programma nel territorio casamicciolese.

Il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri – che opera nell’area funzionale relativa all’esercizio delle funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento dell’azione strategica del Governo connesse agli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, alle attività di prevenzione e di contrasto al dissesto idrogeologico e di riduzione del rischio sismico ed alle attività connesse a singoli progetti di valorizzazione e sviluppo del territorio – ha stanziato complessivamente 80 milioni di euro per mettere in sicurezza edifici pubblici nelle isole minori d’Italia di cui circa 9, grazie al lavoro degli uffici comunali di Casamicciola, sono stati assegnati per i tre interventi che saranno presto avviati nel territorio casamicciolese