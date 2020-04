Milena Cassano lancia il corso di «Dizione e lettura espressiva» online

Ecco un’iniziativa da non perdere, in tempi di lockdown. L’associazione «SensoInversoTeatro» lancia il corso online di «Dizione, lettura espressiva e public speaking», curato da Milena Cassano (nella foto di Enzo Rando), brillante attrice e specialista di formazione teatrale, che vanta esperienze vaste e di alto profilo in tutta Italia e non solo.

«L’associazione culturale che si dedica da anni alla formazione teatrale, si pone – spiega Milena – come punto di incontro tra professionisti e appassionati. Tra le diverse location che in passato hanno ospitato i corsi di recitazione e dizione, tenuti dall’associazione, c’è anche il palcoscenico del Cinema Excelsior. Oggi, visti i tempi bui che stiamo vivendo e la conseguente ferita che ha colpito, tra i tanti settori, anche il teatro e tutta la categoria e che non si appresta a rimarginarsi prima che passino diversi mesi, cresce il bisogno di continuare a mantenere viva questa arte. Dalla necessità di garantire le misure di sicurezza, dopo questo periodo di quarantena, nasce l’idea di un corso on line, da tenere su apposite piattaforme multimediali».

Il programma del corso prevede l’apprendimento delle tecniche di base quali respirazione, dizione, impostazione della voce ed esercitazioni su letture, poesie, monologhi e testi teatrali e cinematografici.

«Gli iscritti frequenteranno lezioni di gruppo dove potranno esercitarsi e confrontarsi con gli altri e, in più, avranno la possibilità di essere seguiti in lezioni singole – sottolinea Milena Cassano – dove seguiranno un programma personalizzato, legato alle loro esigenze. Il corso è aperto a persone di ogni età e di ogni città ed è rivolto a chiunque abbia voglia di imparare, divertirsi e mettersi in gioco. È un work in progress da poter frequentare per quanto tempo si vuole, in base alle esigenze e gli obiettivi di ogni singolo partecipante».

Ci sarà una lezione prova, aperta a tutti gli interessati che poi potranno valutare se iscriversi.

Per info, inviare un messaggio whattsapp al 338/7058435 oppure una mail a: milenacassano1980@gmail.com

Milena Cassano, diplomata come attrice e regista all’Accademia Internazionale, di Roma. Lavora come attrice in varie compagnie tra Napoli, Roma e Ischia. Ha scritto e diretto spettacoli per adulti e bambini. Conduce laboratori di recitazione e lavora come tutor di teatro con le scuole elementari di Ischia.