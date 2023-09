Messa in sicurezza a ribasso fisso: 20%. 116 milioni di euro per 43 interventi. L'ELENCO Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / Share Share Link Embed

Gaetano Di Meglio | 43 interventi, raggruppati in 12 lotti, per un importo complessivo di 116 milioni di euro è la grande sfida che Casamicciola affronta, con la regia del Commissario Legnini, per la sua messa in sicurezza. Una sfida grande, importante e vitale per tutti noi.

La grande novità, tuttavia, è nella scelta della formula con cui si procederà all’appalto delle opere: ribasso fisso del 20%. Questa volta deve vincere la qualità, la serietà e gli strumenti e non, invece, la corsa al ribasso e questa assurda e infame decisione che continuiamo a riportare nel codice degli appalti. Come se la questione economia potrebbe, ancora oggi, rappresentare un vero punto dal quale partire.

Ve ne abbiamo parlato ieri nella prima parte dell’intervista che ci ha rilasciato il Commissario: è stato un agosto “aperto per ferie”. Si è lavorato per rendere pronto il DIP: lo strumento che ci serve a “dormire” sicuri.

La progettazione, che è lo step che stiamo affrontando, tiene conto di diversi fattori.

Il percorso compiuto fino ad oggi riesce a garantire un buon livello di “sicurezza”

Tra gli altri è importa evidenziare anche che il supporto scientifico è stato garantito dai Centri di competenza e dalle Università. Con nota prot. n. 2097E/CS/ISCHIA del 3 luglio 2023, il Commissario ha potuto prendere atto dell’intenzione di procedere a fornire supporto al Commissario per le attività inerenti all’integrazione di ricerche e studi finalizzati all’acquisizione di conoscenze utili per la progettazione degli interventi di mitigazione previsti dal Piano Commissariale degli interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione nel Comune di Casamicciola Terme.

E, ancora, è stato importante poter contare sul “supporto scientifico funzionale alla predisposizione, da parte del Commissariato e delle eventuali stazioni appaltanti, del “Documento di Indirizzo della Progettazione” (DIP) dei singoli interventi previsti dal piano commissariale o alla verifica di congruità tecnico-scientifica dei PFTE predisposti dai professionisti incaricati, rispetto ai DIP e al Piano degli interventi secondo quanto indicato dalla struttura commissariale.”

Inoltre, la stazione appaltante, ha potuto tenere conto anche del “supporto scientifico finalizzato alla verifica delle priorità e indirizzi per la pianificazione degli interventi necessari per la mitigazione del rischio tra quelli segnalati dagli altri 5 comuni dell’isola d’Ischia, elencati nell’allegato 7 all’Ordinanza del CD del 31.5.2023. – che, pertanto, i Centri di competenza e le Università non hanno ritenuto di poter garantire l’intera redazione del DIP ma solo supporto scientifico alla sua composizione”.

Ultimo ma non ultimo, c’è anche da prendere nota dell’accordo di consulenza tecnica gratuita sottoscritto in data 21 aprile 2023 tra la Banca europea per gli investimenti (BEI) ed il Commissario Straordinario di Governo per gli interventi nei comuni dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017.

IDENTIKIT DELL’APPALTO: COSTO FISSO

Come procedura di scelta del contraente del servizio di redazione del PFTE e dell’esecuzione delle diverse indagini conoscitive, la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art.76 del DLgs 36/2023, anche secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 dell’ordinanza del Commissario delegato n. 9 del 10 marzo 2023 e dagli articoli 3, 4 e 5 dell’ordinanza speciale del Commissario straordinario n. 1 del 2023. con le modalità di valutazione delle offerte previste dall’art. 107 del medesimo decreto;

Si assegna alla redazione del PFTE e all’esecuzione delle indagini conoscitive, nonché di ulteriori servizi opzionali, tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che, in tal caso, così come previsto al comma 5 dell’art.108 del D.Lgs 36/2023, l’elemento relativo al costo assuma la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competano solo in base a criteri qualitativi.

Considerato congruo e rispettoso dell’equità del compenso professionale fissare il valore del prezzo o costo fisso di cui al comma 5 dell’art.108 del D.Lgs 36/2023 nell’importo indicato nel DIP per le varie prestazioni, calcolato ai sensi del DM 17 giugno 2016 come modificato da D.Lgs.36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1 luglio 2023, ridotto del 20%

l’elenco degli interventi