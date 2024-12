Mercato. Lorenzo Marchionni è un calciatore del Real Forio

Il Real Forio 2014 comunica che Lorenzo Marchionni, classe 1994, è un nuovo giocatore biancoverde. Originario di Grottazolina (Fermo), di ruolo centrocampista, Lorenzo proviene dall’Acireale (Serie D – Girone I) che in 15 partite tra campionato e Coppa ha realizzato un gol in Coppa e 2 assist

Prestigiosa e lunga l’esperienza del nuovo arrivato in casa RF2014, il quale vanta presenze in Serie B, in Serie C, ed oltre 120 nel campionato Interregionale. Il percorso di Marchionni inizia nelle giovanili dell’Ascoli nel 2011-12, formazione con cui esordisce anche in prima squadra. Dopo l’importante esperienza nelle giovanili del Chievo Verona, nel 2014/15 vive la sua prima stagione da professionista con la maglia del Gubbio (Serie C). Realizza ben 24 partite, siglando due reti.

Le sue qualità lo conducono sino al Modena, in Serie B. Nel 2016 torna in Lega Pro, al Piacenza. Successivamente indossa le maglie di Fabriano, Montegiorgio, Notaresco, Triferno Lerchi e a L’Aquila, in Serie D, dove accumula grande esperienza e si mette in luce anche per le sue doti realizzative. Le esperienze più recenti sono con Giulianova ed, appunto, Acireale. Adesso nel percorso di Lorenzo c’è il biancoverde, dove arriva grazie alla preziosa intermediazione di Erminio Rullo, ex giocatore del Napoli, nell’operazione condotta dai Responsabili Area Tecnica Manna e Pisani.