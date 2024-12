Mare Dentro – Dal 17 dicembre a Forio d’Ischia un evento dedicato alla valorizzazione e alla salvaguardia del mare

Dal 17 al 19 dicembre 2024, Forio d’Ischia ospiterà Mare Dentro, un evento dedicato alla valorizzazione e alla salvaguardia del mare. Con il patrocinio del Comune di Forio, del Ministero dell’Ambiente, della Regione Campania , della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, di Mare Vivo e di Federalberghi Ischia e Procida ed il contributodel FEAMPA, Mare Dentro rappresenta un’importante occasione di confronto e sensibilizzazione su tematiche legate alla sostenibilità, ai cambiamenti climatici ed alla blue economy.

Durante l’evento, professori, ricercatori, imprenditori e amministratori pubblici ci racconteranno come proteggere il mare e le sue risorse, con particolare attenzione agli ecosistemi marini e alle opportunità di un turismo sostenibile. Tra i relatori di spicco: Antonio Terlizzi, Nando Boero, Nùria Teixidò, Simona Clò, Gabriele Procaccini e Fabio Crocetta esperti internazionali nel campo della biologia marina, Mariagrazia Volpe del CNR, Paolo Monti di Mare Vivo e Massimo Bottiglieri dell’ASD di Ischia Fishing.

Incredibili testimonianze di pescatori provenienti da diverse località italiane ed una storia meravigliosa raccontata da Chiara Vigo, arricchiranno le tre giornate. Il programma include attività di esplorazione ed educazione al mare, laboratori, sport acquatici e dibattiti pomeridiani. Un appuntamento fondamentale sarà il “Villaggio del Mare”, uno spazio sulla spiaggia vicino al porto dove si terranno attività ludiche, culturali e gastronomiche. Verranno offerte degustazioni di piatti tipici a base di prodotti ittici e acqua di mare, con la partecipazione di chef, pizzaioli e panificatori.

Altra interessante novità sarà illustrata dal noto sommelier Marco Starace che con la società Jamin ha deciso di intraprendere un’attività imprenditoriale sull’isola legata all’affinamento del vino in mare, in bottiglie collocate in gabbie altamente tecnologiche. Sarà allestita anche una mostra fotografica dal titolo “Paesaggi Marittimi” realizzata dall’Arch. Valerio D’Ambra. L’evento avrà come sede principale l’Associazione Marinai d’Italia di Forio e mira a diventare un appuntamento annuale di rilevanza internazionale, che coinvolgerà ogni anno nuove generazioni, istituzioni e professionisti per promuovere una cultura della sostenibilità e un rapporto più consapevole con il nostro mare. “MARE DENTRO non è solo un evento, ma un movimento per il futuro del nostro mare, un futuro che solo grazie all’impegno collettivo potrà essere preservato e valorizzato”, come sottolinea la project manager Clara Starace.