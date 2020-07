Ma che vi hanno fatto i Benetton? | #4WD

Un’uscita graduale dei Benetton dalla società Autostrade! Al primo annuncio, i grandi, soliti leoni da tastiera si sono letteralmente consumati i polpastrelli, acclamando ad un risultato senza precedenti, al demonio assoluto che esce finalmente dal paradiso della principale rete viaria del Paese, come se questo risultato epocale rappresentasse la soluzione a tutti i mali del momento.

In tutta onestà, credo ci vorrebbe ben altro a far riguadagnare credibilità ai cinquestelle dopo una duplice esperienza di governo nazionale che ne ha dimostrato la più completa inadeguatezza. Personalmente non poteva fregarmene granché della sorte dei Benetton in questa vicenda; piuttosto, mi piacerebbe poter esultare in modo assolutamente super partes del regolare pagamento della cassa integrazione ai tantissimi lavoratori rimasti tuttora disoccupati, o degli aiuti concreti a famiglie e imprese limitatisi, finora, a meri proclami, o ancora di una politica di rilancio dell’economia (non ultima quella turistica) che, slacciatasi da troppa burocrazia, ponga in essere provvedimenti seri per risultati tangibili e, soprattutto, usufruibili a brevissimo, visto il grave ritardo con cui il “pubblico” viaggia dal lockdown a oggi.

E poi, in tutta sincerità, mi sapreste spiegare tutto quest’odio smodato nei confronti dei Benetton? Un vecchio ischitano oggi passato a miglior vita diceva sempre che “pur pe fa ‘e mariuol s’adda tenè ‘a stoffa”. Ebbene, premesso che imprenditorialmente parlando i risultati di questa famiglia veneta parlano abbastanza chiaro, non sarà che al di là dei tanto condannabili legami con i poteri forti, questi signori alla fine abbiano anche qualche capacità in più degli altri per aver raggiunto certi risultati ed essersi trovati a concorrere a certi livelli in più d’un business? O il tribunale dell’invidia sociale, quello che immola impietosamente il cattivo di turno sull’altare dei social network, deve continuare ad averla vinta ancora a lungo?